В матче чемпионата КХЛ ЦСКА дожал "Динамо" в овертайме

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжаются поединки в Западной и Восточной конференциях.

Накануне в Москве прошел матч между земляками - хоккеистами ЦСКА и "Динамо". Встреча завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 3:2.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Никита Нестеров. Армейцам удалось забросить, заменив вратаря на четвертого полевого игрока.

В основное время у ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев и Павел Карнаухов. У "Динамо" отличились Вадим Шипачев и Антон Ведин.

Комментируя итоги матча, главный тренер "красно-синих" Сергей Федоров отметил характер своей команды:

- Получилась напряженная игра для нас. Никогда не хочется проигрывать 0:2, тем более против такой команды, как "Динамо" Москва. Неудачно мы пропустили эти две шайбы. В третьем периоде нашли какие-то выходы из положения, благодаря и индивидуальному мастерству. Рад за ребят, что нашли возможность и забили вовремя и первый, и второй голы. Овертайм - это овертайм, буллиты - это буллиты. Ребята проявили характер, молодцы. Их - с победой. Но пересмотрим пару моментов, которые сегодня случились против такого хорошего соперника, как московское "Динамо".

Порадовал своих болельщиков и столичный "Спартак". Москвичи одержали гостевую победу над магнитогорским "Металлургом" - 3:2. Интересно, что ранее "Металлург" не проигрывал "красно-белым" в Магнитогорске в 26 матчах кряду.

А вот "Спартак" в своей истории КХЛ набрал в Магнитогорске всего одно очко за поражение в овертайме - это было в уже далеком октябре 2002 года.

Главный тренер "Спартака" Борис Миронов признал, что поединок вышел валидольным:

- Это был очень тяжелый матч для нас, все 60 минут. Соперник не давал нам никакой паузы передохнуть, но видно было, как ребята заряжены. Тяжело: пятая игра через день, переезды... Но ребята сделали все возможное и невозможное для победы.

Наконец, санкт-петербургский СКА в гостях одолел "Автомобилист" из Екатеринбурга с футбольным счетом - 1:0.

Победная шайба на счету защитника армейцев с берегов Невы Даниила Пыленкова. А вот голкипер СКА Ларс Юханссон провел уже восьмой матч "на ноль" в сезоне.