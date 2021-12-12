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12.12.2021 10:45
Рубрика: Спорт

Нурмагомедов поздравил Оливейру, защитившего титул чемпиона UFC

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил бразильца Чарльза Оливейру с победой над американцем Дастином Порье.

Фото: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Оливейра защищал титул чемпиона UFC в легком весе. Уступив вчистую первый раунд, где соперник явно превзошел его в стойке, бразилец в третьем сумел перевести Порье в партер, где провел удушающий прием. Одним из первых Оливейру поздравил бывший обладатель этого титула Хабиб Нурмагомедов.

"Поздравляю, ты заслужил эту победу", - написал Нурмагомедов в Twitter.

Ранее другой бывший чемпион Конор Макгрегор назвал выступление Порье в этом поединке "позором".

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