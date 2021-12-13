Ферстаппен скандально сверг Хэмилтона с трона "Королевских гонок"

Свершилось. Впервые с 2013 года чемпион мира в классе "Формула-1" не из "Мерседеса" и впервые с 2016-го это не британец Льюис Хэмилтон. Корону перехватил нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". А то, как это произошло, делает сезон 2021 и его развязку поистине уникальным.

Макс Ферстаппен впервые в своей карьере взял чемпионский титул, чем привел свою команду в восторг. Фото: AP

Лучше всех исключительность момента сформулировал двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо: "У нас было два человека с равным числом очков, которые в итоге боролись колесо в колесо на последнем круге - думаю, на своем веку мы больше такого не увидим".

Напомним, перед Гран-при Абу-Даби претенденты на титул имели равное количество очков - по 396,5. Победителем должен был стать тот, кто финиширует в финальной гонке раньше. Еще за семь кругов было почти очевидно, что триумф отпразднует Хэмилтон. Его отрыв от идущего вторым Ферстаппена был больше десяти секунд: предпосылки, что Макс сможет догнать соперника, отсутствовали. Титул стал бы для Льюиса восьмым в карьере. Это больше, чем даже у великого Михаэля Шумахера.

Но вмешался случай. Из-за аварии аутсайдера Николаса Латифи на трассу выехала машина безопасности (сейфти-кар). По правилам Хэмилтону пришлось сбавить скорость. Плюс дирекция гонки разрешила части пилотов, отставших от лидеров на круг, обогнать сейфти-кар, чем удивила даже самих гонщиков. Таким образом, разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном сократился до долей секунды, чем и воспользовался Макс на последнем круге, когда гонка была возобновлена.

"Мерседес" после гонки подал сразу два протеста: на действия Ферстаппена во время рестарта и на решения дирекции касательно круговых гонщиков. Оба были отклонены. Сообщалось, что команда рассматривала возможность подачи апелляции.

Так или иначе, все должно быть улажено к 16 декабря, когда состоится церемония подведения итогов сезона. Между тем, первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров считает, что с дирекцией гонки есть о чем "поспорить". Об этом он рассказал "РГ".

Ваши впечатления от решающей гонки?

Виталий Петров: Все переживали, ждали, смотрели. Я переживал за красивую борьбу, которая состоялась пусть не без вмешательства аварий и судейских решений. Финал получился непредсказуемый.

Для развития "Формулы-1" хорошо, что Ферстаппен прервал гегемонию Хэмилтона, или было лучше, чтобы Хэмилтон выиграл рекордный, восьмой чемпионский титул?

Виталий Петров: Тут и в одну и в другую сторону рассуждать можно. Да, Льюис не взял восьмой титул, но теперь у него будет больше мотивации на следующий сезон. Зато болельщики на трибунах были за Макса, хотели, чтобы он выиграл.

Вы сами кому симпатизировали?

Виталий Петров: Если говорить о чистой езде, то мне больше нравится Льюис Хэмилтон. Но Макс тоже всегда вызывал эмоции. Он очень быстрый пилот и немножко даже агрессивный. Но эта агрессивность в том числе помогла ему стать чемпионом. Я болел за красивый спорт.

"Мерседес" после гонки подал два протеста. Их отклонили. Есть смысл подавать апелляцию?

Виталий Петров: Не знаю, насколько все это продвинется, но там есть о чем поговорить, поспорить. Все в один голос говорят, что есть правила, которые были немного нарушены.

Если вынести за скобки соперничество Хэмилтона и Ферстаппена, чем еще запомнится этот сезон?

Виталий Петров: По мне так эта битва затмила все остальное.

Как оцените первый год в "Формуле-1" Никиты Мазепина?

Виталий Петров: Это был для него просто учебный год. Пусть он анализирует свое выступление, свой опыт и возвращается в следующем сезоне сильнее.

Если немного заглянуть в будущее, что нас ждет в следующем сезоне после кардинальной смены правил?

Виталий Петров: Этого никто не знает, пока машины не выйдут на старт. Полная непредсказуемость.