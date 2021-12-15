Обновлен рекорд НБА по точным трехочковым

В Национальной баскетбольной ассоциации произошло историческое событие. Игрок "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри обновил рекорд лиги по количеству точных трехочковых. В гостевом матче против "Нью-Йорк Никс" Карри довел количество попаданий из-за дуги до 2977. Прежний рекорд принадлежал легендарному Рэю Аллену, который за время своей карьеры реализовал 2973 дальних броска. Эту отметку Стеф преодолел вторым из пяти трехочковых в этом матче (105:96).

Впрочем, и самого Карри уже можно считать легендой. Если продолжать разговор о трехочковых, ему принадлежит рекорд по количеству реализованных бросков из-за дуги за сезон (277). Он - трижды чемпион НБА, дважды - самый ценный игрок сезона. Но главное - даже не это. Своими трехочковыми Стеф оказал глубочайшее влияние на игру. Именно благодаря ему в НБА пришло осознание эффективности дальних бросков.

По сравнению с годом, когда Карри пришел в лигу, количество трехочковых попыток, исполняемых в среднем за матч, увеличилось в два раза (с 18,1 до 34,5)!