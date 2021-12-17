Павел Буре - как мы запустили хоккейную ракету

Его карьера игрока официально закончилась 16 лет назад, но Буре по-прежнему остается одним из самых любимых хоккеистов. Так получилось, что ему не суждено было собрать охапку титулов. Он лишь один раз выигрывал "золото" чемпионата мира, останавливался в шаге от Кубка Стэнли и победы на Олимпийских играх. Но сколько же людей попали бы под его очарование по обе стороны Атлантики. Достаточно сказать, что болельщики "Ванкувера" и "Флориды", команд Национальной хоккейной лиги, за которые выступал россиянин, признали его лучшим игроком в истории этих клубов.
От игры Буре дух захватывало так же, как от езды на бешеной скорости. В конце концов не просто так Павла прозвали "Русской ракетой". Им восхищался и главный игрок в истории североамериканского хоккея Уэйн Гретцки. Как рассказывал сам Буре, Гретцки был готов продлить свою карьеру еще на год в том случае, если бы россиянина обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1999 году. Не сошлось. Буре в конечном счете в "Рейнджерс" перешел, но на три года позже. А с Гретцки они в итоге в одном звене сыграли, но только в "Матче всех звезд".
Карьера самой "Русской ракеты" оказалась до обидного короткой. Из-за постоянных проблем с коленями Павел Буре закончил с хоккеем фактически в 32 года. Невероятно рано: особенно хорошо это понимаешь, глядя на блистающего в 35 лет Александра Овечкина. Но и за отведенное время Буре успел многое. Он дважды выигрывал титул лучшего снайпера "регулярки" Национальной хоккейной лиги, почти привел "Ванкувер" к Кубку Стэнли. В сборной России его звездный час пробил на зимних Играх-1998 в Нагано. Пять шайб в ворота финнов в полуфинале олимпийского турнира давно вошли в сокровищницу отечественного и мирового хоккея.
Но и сейчас Павел с хоккеем. Недавно Буре был избран в состав совета Международной федерации хоккея.
1. Павел Буре получил свое прозвище "Русская ракета" за феноменальную скорость. "В России есть автомат Калашникова и космический хоккеист Буре. Догнать Павла - это все равно что соревноваться на скорость с пулей", - писали о Павле канадские и американские СМИ.
2. Павел родился в Минске в спортивной семье. Его брат Валерий - хоккеист, а отец Владимир - один из лучших пловцов в истории Советского Союза, не раз привозивший олимпийские медали. Отметим, что Павел и Валерий вместе играли в клубе "Флорида Пантерз". Однажды на пресс-конференции журналисты спросили Павла: как ему играть с братом в одной команде. Павел и бровью не повел: "С братом? У меня в этой команде 22 брата и кого-то конкретно я выделить не могу. Мы одна, большая семья".
3. Павел пришел в хоккей в 6 лет в детскую команду ЦСКА. Дебют состоялся в марте 1988 года в матче ЦСКА против "Динамо". После армейского клуба Павел уехал в НХЛ и выступал за клубы "Ванкувер Кэнакс" (семь сезонов), "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
4. В 1990 году Буре стал чемпионом мира в составе сборной Советского Союза, что стало единственным "золотом" в его карьере. После этого он отправился за океан. В 1994 году "Ванкувер" во главе с Буре дошел до финала Кубка Стэнли, но уступил в решающей серии "Нью-Йорк Рейнджерс" по итогам семи матчей. На Олимпиаде-1998 в Нагано Буре привел российскую команду к серебряным медалям. В финале стать чемпионами Буре и Ко помешал гениальный чешский голкипер Доминик Гашек...
5. В Национальной хоккейной лиге Буре дважды забрасывал больше 60 шайб за сезон и шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ, на счету российского хоккеиста - множество индивидуальных трофеев, завоеванных в НХЛ, в том числе приз лучшему новичку сезона 1992 года, две награды лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата и титул самого ценного игрока Матча звезд НХЛ 2000 года.
6. Павел Буре был введен в Зал славы НХЛ шестым из отечественных хоккеистов, вслед за Анатолием Тарасовым, Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Валерием Харламовым и Игорем Ларионовым.
7. В 2007 году Буре выиграл суд у авиакомпании British Airways за то, что его сняли с рейса Домодедово - Лондон -Лос-Анджелес. Дело было так - хоккеист прошел регистрацию, устроился в кресле и стал ждать вылета. Однако капитан английского воздушного судна ни с того ни с сего заартачился и заявил: мол, с этим гражданином он не полетит. Изумленный Павел потребовал объяснений. Англичанин сообщил, что за сутки до этого на их борту из Москвы в Лондон летели русские футбольные болельщики. И фанаты в полете развлекались тем, что прямо в воздухе на многотысячной высоте… раскачивали самолет. Пилотам пришлось попотеть, чтобы, не дай бог, не случилась авиакатастрофа. На резонный вопрос Павла Буре, при чем тут он, английский пилот сообщил: мол, уж очень вы, сэр, похожи на фаната. Разруливать скандал пришел наряд милиции. Естественно, стражи порядка узнали именитого хоккеиста и попытались уговорить пилотов. На представителей авиакомпании это не произвело никакого впечатления. Буре пришлось покинуть самолет и улететь ближайшим рейсом. Но уже в экономклассе. В итоге британцы по решению суда заплатили 57 тысяч за новые билеты и 10 тысяч за моральный ущерб. При этом извинений Павел так и не дождался.
8. Павел является членом Правления и куратором конференции "Москва" Ночной хоккейной лиги, ведя деятельность по развитию любительского хоккея.
9. 10 октября 2009 года Буре женился на уроженке Набережных Челнов, модели Алине Хасановой. Отметим, что Павел и Алина познакомились случайно - в 2005 году они отдыхали на курорте в Турции. Алина родила Павлу сына, которого назвали Павлом. А в 2015 году появилась очаровательная Палина (производное от имен Павел и Алина).
10. Буре защитил диссертацию. Он - кандидат юридических наук.