Павел Буре - как мы запустили хоккейную ракету

Знаменитый российский хоккеист Павел Буре в год 75-летия хоккея отпраздновал свой 50-летний юбилей.

Его карьера игрока официально закончилась 16 лет назад, но Буре по-прежнему остается одним из самых любимых хоккеистов. Так получилось, что ему не суждено было собрать охапку титулов. Он лишь один раз выигрывал "золото" чемпионата мира, останавливался в шаге от Кубка Стэнли и победы на Олимпийских играх. Но сколько же людей попали бы под его очарование по обе стороны Атлантики. Достаточно сказать, что болельщики "Ванкувера" и "Флориды", команд Национальной хоккейной лиги, за которые выступал россиянин, признали его лучшим игроком в истории этих клубов.

От игры Буре дух захватывало так же, как от езды на бешеной скорости. В конце концов не просто так Павла прозвали "Русской ракетой". Им восхищался и главный игрок в истории североамериканского хоккея Уэйн Гретцки. Как рассказывал сам Буре, Гретцки был готов продлить свою карьеру еще на год в том случае, если бы россиянина обменяли в "Нью-Йорк Рейнджерс" в 1999 году. Не сошлось. Буре в конечном счете в "Рейнджерс" перешел, но на три года позже. А с Гретцки они в итоге в одном звене сыграли, но только в "Матче всех звезд".

Карьера самой "Русской ракеты" оказалась до обидного короткой. Из-за постоянных проблем с коленями Павел Буре закончил с хоккеем фактически в 32 года. Невероятно рано: особенно хорошо это понимаешь, глядя на блистающего в 35 лет Александра Овечкина. Но и за отведенное время Буре успел многое. Он дважды выигрывал титул лучшего снайпера "регулярки" Национальной хоккейной лиги, почти привел "Ванкувер" к Кубку Стэнли. В сборной России его звездный час пробил на зимних Играх-1998 в Нагано. Пять шайб в ворота финнов в полуфинале олимпийского турнира давно вошли в сокровищницу отечественного и мирового хоккея.

Но и сейчас Павел с хоккеем. Недавно Буре был избран в состав совета Международной федерации хоккея.

Любопытные факты об одном из самых самобытных игроков нашего времени

1. Павел Буре получил свое прозвище "Русская ракета" за феноменальную скорость. "В России есть автомат Калашникова и космический хоккеист Буре. Догнать Павла - это все равно что соревноваться на скорость с пулей", - писали о Павле канадские и американские СМИ.

2. Павел родился в Минске в спортивной семье. Его брат Валерий - хоккеист, а отец Владимир - один из лучших пловцов в истории Советского Союза, не раз привозивший олимпийские медали. Отметим, что Павел и Валерий вместе играли в клубе "Флорида Пантерз". Однажды на пресс-конференции журналисты спросили Павла: как ему играть с братом в одной команде. Павел и бровью не повел: "С братом? У меня в этой команде 22 брата и кого-то конкретно я выделить не могу. Мы одна, большая семья".

3. Павел пришел в хоккей в 6 лет в детскую команду ЦСКА. Дебют состоялся в марте 1988 года в матче ЦСКА против "Динамо". После армейского клуба Павел уехал в НХЛ и выступал за клубы "Ванкувер Кэнакс" (семь сезонов), "Флорида Пантерз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".

4. В 1990 году Буре стал чемпионом мира в составе сборной Советского Союза, что стало единственным "золотом" в его карьере. После этого он отправился за океан. В 1994 году "Ванкувер" во главе с Буре дошел до финала Кубка Стэнли, но уступил в решающей серии "Нью-Йорк Рейнджерс" по итогам семи матчей. На Олимпиаде-1998 в Нагано Буре привел российскую команду к серебряным медалям. В финале стать чемпионами Буре и Ко помешал гениальный чешский голкипер Доминик Гашек...

5. В Национальной хоккейной лиге Буре дважды забрасывал больше 60 шайб за сезон и шесть раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ, на счету российского хоккеиста - множество индивидуальных трофеев, завоеванных в НХЛ, в том числе приз лучшему новичку сезона 1992 года, две награды лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата и титул самого ценного игрока Матча звезд НХЛ 2000 года.

6. Павел Буре был введен в Зал славы НХЛ шестым из отечественных хоккеистов, вслед за Анатолием Тарасовым, Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Валерием Харламовым и Игорем Ларионовым.

7. В 2007 году Буре выиграл суд у авиакомпании British Airways за то, что его сняли с рейса Домодедово - Лондон -Лос-Анджелес. Дело было так - хоккеист прошел регистрацию, устроился в кресле и стал ждать вылета. Однако капитан английского воздушного судна ни с того ни с сего заартачился и заявил: мол, с этим гражданином он не полетит. Изумленный Павел потребовал объяснений. Англичанин сообщил, что за сутки до этого на их борту из Москвы в Лондон летели русские футбольные болельщики. И фанаты в полете развлекались тем, что прямо в воздухе на многотысячной высоте… раскачивали самолет. Пилотам пришлось попотеть, чтобы, не дай бог, не случилась авиакатастрофа. На резонный вопрос Павла Буре, при чем тут он, английский пилот сообщил: мол, уж очень вы, сэр, похожи на фаната. Разруливать скандал пришел наряд милиции. Естественно, стражи порядка узнали именитого хоккеиста и попытались уговорить пилотов. На представителей авиакомпании это не произвело никакого впечатления. Буре пришлось покинуть самолет и улететь ближайшим рейсом. Но уже в экономклассе. В итоге британцы по решению суда заплатили 57 тысяч за новые билеты и 10 тысяч за моральный ущерб. При этом извинений Павел так и не дождался.

8. Павел является членом Правления и куратором конференции "Москва" Ночной хоккейной лиги, ведя деятельность по развитию любительского хоккея.

9. 10 октября 2009 года Буре женился на уроженке Набережных Челнов, модели Алине Хасановой. Отметим, что Павел и Алина познакомились случайно - в 2005 году они отдыхали на курорте в Турции. Алина родила Павлу сына, которого назвали Павлом. А в 2015 году появилась очаровательная Палина (производное от имен Павел и Алина).

10. Буре защитил диссертацию. Он - кандидат юридических наук.