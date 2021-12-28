Клебо и Диггинс выиграли спринт на "Тур де Ски"

Во вторник в Швейцарии стартовала многодневная гонка "Тур де Ски" - одно из самых увлекательных соревнований в лыжном спорте в последнее время. В Ленцерхайде прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Увы, для россиян стартовый этап сложился не слишком успешно - до финала так никто и не добрался.

У мужчин прогнозируемую победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. В финальном забеге он опередил французов Ришара Жува и Люку Шанава.

Лучшими из россиян стали Глеб Ретивых и Александр Терентьев, дошедшие до полуфинала. Еще трое преодолевших квалификацию - Александр Большунов, Иван Якимушкин и Артем Мальцев, выбыли в четвертьфинале.

У женщин победила прошлогодняя победительница "Тур де Ски" американка Джессика Диггинс. Второе место заняла норвежка Матильда Мирвольд, бронза у Анамариа Лампич из Словении.

До полуфинала дошла Наталья Непряева, в четвертьфинале завершили борьбу Татьяна Сорина и Юлия Ступак.