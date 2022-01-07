В "Краснодар" перейдет защитник Алонсо из бразильского клуба

Новости

Токаев заявил о шести волнах атак террористов на Алма-Ату 23:16
В подмосковных Химках ликвидировано открытое горение на складе 22:34
МВД Казахстана опубликовало список полицейских, погибших во время беспорядков 22:14
Количество военных с коронавирусом сократилось до 1379 человек 20:38
ВШЭ организует учебу студентов, которые не могут вернуться из Казахстана 20:34
Академик РАН назвал наиболее вероятный источник появления "омикрона" 20:25
В академии РВСН начали готовить специалистов по робототехнике 20:16
Российские самолеты доставили в Казахстан миротворцев из Киргизии 20:12
Москалькова: Судьба соотечественников в Казахстане вызывает беспокойство 20:09
Любимова прокомментировала участие в конкурсах в Роттердаме фильмов из РФ 19:58
В Москву на следующей неделе вернутся 20-градусные морозы 19:58
Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Анатолия Квашнина 19:50
Умер легендарный актер Сидни Пуатье 19:47
Скелетонисты Никитина и Третьяков выиграли по "бронзе" на этапе Кубка мира 19:34
Канцлер Австрии заразился COVID-19 19:30
Патриарх Кирилл: Среди прихожан выросло число образованных людей 19:21
Умер режиссер "Смертельного приговора" Марио Ланфранки 19:17
Умер один из первых польских "металлистов" Анджей Новак 19:05
В "Единой России" назвали обращение Токаева в ОДКБ своевременным 19:01
Над югом России пролетел яркий болид 18:43
ФИФА назвала тройку претендентов на приз лучшему игроку года 18:31
Власти Шымкента сообщили, что провокаторам платили за участие в беспорядках 18:26
Умерла актриса из "Куклы на цепи" Хенни Орри 18:18
В Байконуре повысили уровень террористической опасности 18:15
Пушков призвал власти Казахстана бежать в другую сторону от помощи США 18:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Какие изменения ждут пенсионеров в 2022 году
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Законы о детях 2022 года: новый маткапитал, льготы школьникам и жилье
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
Проверьте себя: пять реальных заданий из ЕГЭ по истории
07.01.2022 21:50
Рубрика: Спорт

В "Краснодар" перейдет защитник Алонсо из бразильского клуба

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Футбольные клубы "Краснодар" и бразильский "Атлетико Минейро" согласовали трансфер 28-летнего центрального защитника сборной Парагвая Хуниора Алонсо. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе "быков".
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар" Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"
Фото: Пресс-служба ФК "Краснодар"

Сообщается, что футболист по итогам медобследования, которое состоится в ближайшее время, подпишет с кубанской командой личный контракт до конца июня 2025 года.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
"Зенит" объявил об уходе Эмануэля Мамманы

Эта новость, в отличие от случившегося буквально два дня назад громкого увольнения главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко, большой сенсацией не стала. Дело в том, что представители клуба из Бразилии сразу после Нового года признались местным журналистам, что переговоры о покупке российским клубом их ключевого защитника находятся на заключительной стадии. Причем не скрывалась и сумма, которую якобы уже согласовали оба клуба: это примерно 8 миллионов евро.

В стане "быков" по давно сложившейся традиции никак не комментируют трансферные слухи, поэтому оставалось дождаться официального сообщения от краснодарцев. И вот сегодня оно последовало.

"Быки" на своем официальном сайте так представили своего будущего новичка.

Хуниор Осмар Игнасио Алонсо Мухика родился 9 февраля 1993 года в столице Парагвая - Асунсьоне. Воспитанник клуба "Серро Портеньо" дебютировал в парагвайской Примере 10 марта 2013 года. В составе родного клуба в том же сезоне стал чемпионом страны.

На яркую и надежную игру защитника обратили внимание селекционеры из Европы. В результате Алонсо в начале 2017 года оказался во французском "Лилле", а уже следующий сезон он начал в составе испанской "Сельты".

Однако карьера в Стром Свете у Хуниора не слишком задалась. Парагваец в результате вернулся в Южную Америку - выступал сначала за легендарный "Бока Хуниорс" (в нем выиграл чемпионат Аргентины 2019/20), а затем подписал контракт с "Атлетико Минейро". В составе этого коллектива он победил в чемпионате Бразилии 2020/21 (кстати, в этом клубе выступает знаменитый экс-игрок питерского "Зенита" Халк), "завоевав попутно престижный личный трофей - Bola de Prato (Серебряный мяч), как один из лучших защитников лиги".

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Николич станет новым главным тренером "Краснодара"

Хуниор Алонсо - футболист основы сборной Парагвая, за национальную сборную своей страны провел уже 44 матча и забил два мяча. Специалисты отмечают его великолепную позиционную игру в центре обороны, умение начинать атаки с помощью длинных и точных передач в переднюю линию, а еще неукротимый бойцовский характер.

Заметим, именно подобных качеств как раз и не хватает футболистам обороны нынешнего "Краснодара", по причине которых "быки", доминирующие на поле в абсолютном большинстве встреч, регулярно (именно из-за постоянных грубейших ошибок своих защитников) теряют важнейшие очки.

Трансфер Алонсо станет вторым в нынешнем межсезонье для "Краснодара". Напомним, в конце декабря южане подписали контракт с талантливым 21-летним форвардом молодежной сборной Норвегии Эриком Бутхеймом. Теперь уже экс-игрок клуба "Буде-Глимт" подписал с "быками" контракт до конца июня 2025 года.

Между тем

12 января футболисты "Краснодара" отправятся на первый тренировочный сбор в Дубай, где начнут подготовку к весенней части сезона первенства России. В столице ОАЭ команда будет заниматься до 23 января. У южан запланировано еще два сбора, которые состоятся в испанском городе Марбелья (26 января - 6 февраля и 9 - 20 февраля).

А первый официальный матч в новом году "быки", занимающие на данный момент пятое место в чемпионате страны, проведут 27 февраля на своем поле с московским "Локомотивом".

Правда, на данный момент загадкой остается имя будущего главного тренера кубанцев. На освободившееся после увольнения Виктора Гончаренко место претендуют сразу несколько наставников (в СМИ, в частности, чаще всего называются имена серба Марко Николича и грузина Шота Арвеладзе). Однако в клубе пока хранят по этому поводу молчание.

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар