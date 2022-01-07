В "Краснодар" перейдет защитник Алонсо из бразильского клуба

Сообщается, что футболист по итогам медобследования, которое состоится в ближайшее время, подпишет с кубанской командой личный контракт до конца июня 2025 года.

Эта новость, в отличие от случившегося буквально два дня назад громкого увольнения главного тренера "Краснодара" Виктора Гончаренко, большой сенсацией не стала. Дело в том, что представители клуба из Бразилии сразу после Нового года признались местным журналистам, что переговоры о покупке российским клубом их ключевого защитника находятся на заключительной стадии. Причем не скрывалась и сумма, которую якобы уже согласовали оба клуба: это примерно 8 миллионов евро.

В стане "быков" по давно сложившейся традиции никак не комментируют трансферные слухи, поэтому оставалось дождаться официального сообщения от краснодарцев. И вот сегодня оно последовало.

"Быки" на своем официальном сайте так представили своего будущего новичка.

Хуниор Осмар Игнасио Алонсо Мухика родился 9 февраля 1993 года в столице Парагвая - Асунсьоне. Воспитанник клуба "Серро Портеньо" дебютировал в парагвайской Примере 10 марта 2013 года. В составе родного клуба в том же сезоне стал чемпионом страны.

На яркую и надежную игру защитника обратили внимание селекционеры из Европы. В результате Алонсо в начале 2017 года оказался во французском "Лилле", а уже следующий сезон он начал в составе испанской "Сельты".

Однако карьера в Стром Свете у Хуниора не слишком задалась. Парагваец в результате вернулся в Южную Америку - выступал сначала за легендарный "Бока Хуниорс" (в нем выиграл чемпионат Аргентины 2019/20), а затем подписал контракт с "Атлетико Минейро". В составе этого коллектива он победил в чемпионате Бразилии 2020/21 (кстати, в этом клубе выступает знаменитый экс-игрок питерского "Зенита" Халк), "завоевав попутно престижный личный трофей - Bola de Prato (Серебряный мяч), как один из лучших защитников лиги".

Хуниор Алонсо - футболист основы сборной Парагвая, за национальную сборную своей страны провел уже 44 матча и забил два мяча. Специалисты отмечают его великолепную позиционную игру в центре обороны, умение начинать атаки с помощью длинных и точных передач в переднюю линию, а еще неукротимый бойцовский характер.

Заметим, именно подобных качеств как раз и не хватает футболистам обороны нынешнего "Краснодара", по причине которых "быки", доминирующие на поле в абсолютном большинстве встреч, регулярно (именно из-за постоянных грубейших ошибок своих защитников) теряют важнейшие очки.

Трансфер Алонсо станет вторым в нынешнем межсезонье для "Краснодара". Напомним, в конце декабря южане подписали контракт с талантливым 21-летним форвардом молодежной сборной Норвегии Эриком Бутхеймом. Теперь уже экс-игрок клуба "Буде-Глимт" подписал с "быками" контракт до конца июня 2025 года.

Между тем

12 января футболисты "Краснодара" отправятся на первый тренировочный сбор в Дубай, где начнут подготовку к весенней части сезона первенства России. В столице ОАЭ команда будет заниматься до 23 января. У южан запланировано еще два сбора, которые состоятся в испанском городе Марбелья (26 января - 6 февраля и 9 - 20 февраля).

А первый официальный матч в новом году "быки", занимающие на данный момент пятое место в чемпионате страны, проведут 27 февраля на своем поле с московским "Локомотивом".

Правда, на данный момент загадкой остается имя будущего главного тренера кубанцев. На освободившееся после увольнения Виктора Гончаренко место претендуют сразу несколько наставников (в СМИ, в частности, чаще всего называются имена серба Марко Николича и грузина Шота Арвеладзе). Однако в клубе пока хранят по этому поводу молчание.