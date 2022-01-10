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10.01.2022 16:30
Рубрика: Спорт

Экипаж Сотникова выиграл восьмой этап "Дакара"

Текст: Максим Домчев
Экипаж российского пилота Дмитрия Сотникова из команды "Камаз-мастер" стал победителем прошедшего в понедельник восьмого этапа ралли-марафона "Дакар".
втомобили спортивной команды "КАМАЗ-мастер" перед началом 1-го этапа ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии. Фото: www.kamazmaster.ru / РИА Новости втомобили спортивной команды "КАМАЗ-мастер" перед началом 1-го этапа ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии. Фото: www.kamazmaster.ru / РИА Новости
втомобили спортивной команды "КАМАЗ-мастер" перед началом 1-го этапа ралли-марафона "Дакар-2022" в классе грузовиков в Саудовской Аравии. Фото: www.kamazmaster.ru / РИА Новости

Протяженность спецучастка составила 395 км. Все три призовых места в зачете грузовиков заняли представители российской команды "Камаз-мастер". Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 56 минут 42 секунды. Чуть более трех минут ему уступил Андрей Каргинов, третий результат показал Эдуард Николаев, проигравший 6 минут и 11 секунд.

Фото: EPA-EFE/ANDRE PAIN
Экипаж Шибалова выиграл седьмой этап "Дакара"-2022 в зачете грузовиков

В общем зачете лидирует Сотников, на 11 минут и 25 секунд опережающий Николаева. Третье место у Антона Шибалова - отставание 40 минут и 23 секунды.

Девятый этап, протяженностью 287 км, состоится во вторник, 11 января.

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