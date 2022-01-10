Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Василий Березуцкий вернулся в московский ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, он вошел в тренерский штаб, который в настоящее время возглавляет его брат Алексей Березуцкий.

Василий Березуцкий был игроком ЦСКА с 2002 по 2018 годы. Вместе с клубом он 6 раз побеждал в чемпионате страны, 7 раз становился обладателем Кубка России, на его счету 5 Суперкубков России и победа в Кубке УЕФА.

Два года назад он вернулся в клуб в качестве заместителя гендиректора по спортивным вопросам, затем входил в тренерский штаб Виктора Ганчаренко. В прошлом году он ушел из команды и работал в "Краснодаре".