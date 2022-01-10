Ганчаренко рассказал о причинах увольнения из "Краснодара"

"Теплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и Академия! Стадион, построенный на века! - написал в понедельник днем Ганчаренко на своей странице в Instagram. - К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать".

Белорусский специалист также поблагодарил своих бывших футболистов, которые искренне пожелали ему успехов.

"У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что пятое место - это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона", - уверен Виктор Михайлович, кстати, в свое время отправленный в отставку с поста главного тренера "Кубани" - другой краснодарской команды, также в тот момент занимавшей пятое место в чемпионате России.

Как известно, пятого января ФК "Краснодар" сообщил на своем официальном сайте, что руководство клуба "приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича".

При этом в адрес наставников команды не было высказано ни слова благодарности о совместной работе.

Напомним, белорусский специалист возглавил "быков" в апреле прошлого года, до этого он работал в ЦСКА. Контракт с Ганчаренко был подписан в начале апреля 2021 года, после того как в отставку ушел Мурад Мусаев. Сам Ганчаренко лишь 22 марта покинул расположение ЦСКА.

Под руководством нового главного тренера "быки" выиграли 11 матчей, девять раз проиграли и пять раз свели игру к ничьей. Контракт с Ганчаренко был рассчитан до конца сезона 2022/2023.

За 11 лет в "Краснодаре" за время его выступлений в РПЛ поработало пять главных тренеров: Славолюб Муслин (два года и семь месяцев), Олег Кононов (три года и месяц), Игорь Шалимов (год и семь месяцев), Мурад Мусаев (ровно три года) и Виктор Ганчаренко.

На данный момент "Краснодар", который уже в предстоящую среду отправляется на свой первый тренировочный сбор в Дубай, остается без главного тренера.