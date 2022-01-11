Экс-тренер "Норвича" Фарке возглавит "Краснодар"

Немец Даниэль Фарке станет новым главным тренером "Краснодара". По информации Sky Sports, специалист согласовал двухлетний контракт с "быками" и уже в ближайшие дни присоединится к команде.

Последним клубом Фарке был "Норвич", откуда он был уволен в ноябре прошлого года. За более чем четыре года работы в стане "канареек" Даниэль дважды выводил их в высший дивизион первенства Англии из Чемпионшипа.

Напомним, что пост главного тренера "Краснодара" стал вакантным в начале января, когда руководство южан отправило в отставку Виктора Гончаренко.