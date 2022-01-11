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11.01.2022 22:40
Рубрика: Спорт

Нападающий сборной Федор Смолов возвращается в московское "Динамо"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 4(8652)
Московское "Динамо" все ближе к покупке нападающего "Локомотива" Федора Смолова. "Бело-голубые" анонсировали возвращение игрока, выпустив в соцсетях специальный видеоролик.
С "Локомотивом" Смолов дважды выиграл Кубок страны. Фото: Михаил Синицын С "Локомотивом" Смолов дважды выиграл Кубок страны. Фото: Михаил Синицын
С "Локомотивом" Смолов дважды выиграл Кубок страны. Фото: Михаил Синицын

Об уходе Смолова из стана "железнодорожников" говорят уже пару недель. В прессе назывались разные варианты, были даже разговоры об отъезде футболиста в США. Но в итоге Федор выбрал "Динамо", за которое с небольшими промежутками он выступал на протяжении восьми лет - с 2007 по 2015 год.

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP
Экс-тренер "Норвича" Фарке возглавит "Краснодар"

В новой команде Смолову придется столкнуться с серьезной конкуренцией: в нападении у "бело-голубых" играют молодые и забивные Вячеслав Грулев с Константином Тюкавиным. Зато с динамовцами Федор может реально побороться за чемпионство: отставание от лидера первенства "Зенита" составляет лишь два очка, в то время как "Локомотив" идет на шестой строчке и находится позади питерцев на десять баллов.

К слову, Смолов - далеко не единственный, кто может уйти из стана "железнодорожников" в зимнее межсезонье. По неофициальным данным, руководство "Локомотива" намерено избавиться от большой группы футболистов. В частности, речь о Дмитрии Живоглядове, Виталии Лисаковиче, Зе Луише, Мацее Рыбусе и Мурило, заинтересованность в котором проявляют бразильские "Палмейрас" и "Фламенго".

Неспокойно в "Краснодаре". Напомним, что в начале января с поста главного тренера неожиданно был отправлен в отставку Виктор Гончаренко. Как признался спустя несколько дней сам белорусский специалист, между ним и руководством клуба были недопонимания. "К сожалению, на мой взгляд, с руководством у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать", - написал Гончаренко в соцсетях.

Смолов выступал за динамовцев с небольшими перерывами с 2007 по 2015 год

Сменщиком Виктора Михайловича, по всей видимости, будет Даниэль Фарке. По информации Sky Sports, немец согласовал двухлетний контракт с "Краснодаром". Последним местом работы Фарке был "Норвич", который он возглавлял более четырех лет и дважды выводил "канареек" в высший дивизион английского первенства из Чемпионшипа.

Тем временем

Игроки сборной России Арсен Захарян ("Динамо") и Максим Мухин (ЦСКА) вошли в список 40 самых перспективных молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В организации ожидают, что Захарян и Мухин могут "выстрелить" в этом году.

Список был составлен экспертами и журналистами официального сайта УЕФА. В рейтинг попали спортсмены в возрасте не старше 21 года. "Захарян способен действовать на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать мячи с любого расстояния. В прошлом сезоне его признали лучшим молодым игроков российской Премьер-лиги и стал самым молодым полевым футболистом, дебютировавшим в своей сборной", - отметили в УЕФА.

Что касается Мухина, прошлым летом перешедшего из "Локомотива" в ЦСКА, то в сообщении УЕФА говорится, что наиболее ярко опорный полузащитник проявил себя в стане армейцев, где он себя "зарекомендовал разрушительной силой в центре поля".

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