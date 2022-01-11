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11.01.2022 00:20
Рубрика: Спорт

В Камеруне стартовал Кубок Африки

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)
Главный турнир "Черного континента" - Кубок африканских наций (9 января - 6 февраля) - стартовал на днях в Камеруне. В дебютной встрече соревнований хозяева одолели Буркина-Фасо со счетом 2:1.
Звезда египтян Салах готов впервые выиграть Кубок Африки. Фото: Getty Images Звезда египтян Салах готов впервые выиграть Кубок Африки. Фото: Getty Images
Звезда египтян Салах готов впервые выиграть Кубок Африки. Фото: Getty Images

Кубок Африки - один из самых многострадальных турниров мира. Несколько лет назад Африканская конфедерация футбола (КАФ) поддалась давлению европейских топ-клубов, которые устали в разгар сезона отпускать на целый месяц своих игроков, и решила проводить первенство летом. Однако уже в 2019 году в Египте стало очевидно: с учетом изнурительной жары матчи получались не самыми зрелищными, в результате чего большинство встреч было перенесено на глубокий вечер. У Камеруна своя специфика - сезон дождей. Играть там летом практически невозможно. В итоге организаторы вернули прежние сроки проведения турнира, который должен был состояться в январе 2020 года. Но вмешалась пандемия, и КАН перенесли на 2022 год, сохранив при этом название.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Разумеется, на турнире будут задействованы ограничения, связанные с коронавирусом. Стадионы разрешено заполнять на 60 процентов от их вместимости, за исключением, что забавно, встреч с участием камерунской сборной: на поединках "неукротимых львов" квота повышена до 80 процентов. На игры будут допущены только полностью вакцинированные болельщики либо те, кто сдал отрицательный тест на COVID-19. А буквально за несколько дней до старта соревнований стали известны условия ковид-протокола, который будет действовать во время соревнований. Команды обязаны будут выйти на поле, если в составе есть хотя бы 11 человек с отрицательными тестами на COVID-19. В случае, если сборная не наберет 11 доступных людей, то ей будет засчитано техническое поражение.

Главными фаворитами турнира считаются Сенегал и Египет с Мохаммедом Салахом в составе

Если говорить непосредственно о футболе, то интересно, что хозяева турнира не считаются главными фаворитами. В этом ряду идут прежде всего Египет с Мохаммедом Салахом из "Ливерпуля" и Сенегал, e которого есть сразу несколько звезд (Калиду Кулибали из "Наполи", одноклубник Салаха Садио Мане, голкипер "Челси" Эдуар Менди). Есть в Кубке Африки и представители российской Премьер-лиги: нигериец Чидера Эджуке (ЦСКА), камерунец Клинтон Н Жи ("Динамо"), тунисец Монтассар Тальби ("Рубин") и Мохамед Конате ("Ахмат"), выступающий за Буркина-Фасо.

Всего за трофей поборются 24 команды. Формат турнира такой же, как и на Евро: все сборные были разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. По два сильнейших коллектива из каждого квартета плюс четыре лучшие команды из числа тех, что займут третье место, выйдут в 1/8 финала. Дальше все будет проходить по классической олимпийской системе с выбыванием.

Спорт Футбол