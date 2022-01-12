Экс-игрок "Спартака" Ловчев призвал изгнать из футбола Дзюбу

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев подверг резкой критике нападающих Ивана Игнатьева ("Рубин") и Артема Дзюбу ("Зенит") за их скандальные поступки. Свое заявление Евгений Серафимович сделал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним: осенью 2020 года было опубликовано интимное видео с участием Дзюбы, а несколько дней назад в интернете появилась видеозапись, на котором охранники выводят Игнатьева из ночного клуба в нетрезвом виде.

"Не могу подобрать слова. Этот человек (Игнатьев - прим. "РГ") позорит весь наш футбол. Когда он играл в "Краснодаре", то старался и забивал мячи, чтобы выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо. Вы говорите, что его кто-то снимает, когда он танцует… Другой снимает интимное видео на камеру… Это позорище. Их надо изгонять из футбола. Мы не нажирались никогда. В выходной день выпили и на тренировку", - заявил Ловчев.