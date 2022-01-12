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12.01.2022 18:16
Рубрика: Спорт

"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты

Текст: Максим Домчев
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Нападающий сборной Чехии Ян Кухта стал новичком футбольного клуба "Локомотив". Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с Кухтой подписан на срок 4,5 года. 25-летний футболист пройдет медосмотр и присоединится к команде в ближайшее время.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн так прокомментировал приобретение нового форварда: "Он знает, как эффективно действовать в чужой штрафной, знает, как забивать. У него большой объем беговой работы на поле. Кухта - игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем, как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнеров".

Предыдущим клубом Кухты была пражская "Славия", за которую в нынешнем чемпионате страны он забил 9 мячей.

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