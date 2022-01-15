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15.01.2022 10:55
Рубрика: Спорт

Начался 2-й этап голосования по составам на "Матч Звезд" Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Баскетбольная Единая лига с помощью голосования болельщиков определила список из 60 кандидатов на участие в традиционном "Матче Звезд", который пройдет 20 февраля в Москве. На втором, решающем этапе голосования свое мнение по составам выскажут ведущие СМИ, в том числе и "Российская газета".
Центровой "Пармы" Артем Забелин стал лидером голосования болельщиков. Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА-ПАРИМАТЧ) / VTB League / flickr.com Центровой "Пармы" Артем Забелин стал лидером голосования болельщиков. Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА-ПАРИМАТЧ) / VTB League / flickr.com
Центровой "Пармы" Артем Забелин стал лидером голосования болельщиков. Фото: Евгений Вотинцев (БК ПАРМА-ПАРИМАТЧ) / VTB League / flickr.com

На первом этапе болельщики целый месяц голосовали через одну из популярных социальных сетей, официального медиа-партнера Единой лиги ВТБ. В российских клубах определялись по три наших и иностранных игрока, в зарубежных - по три баскетболиста, причем здесь немногочисленные россияне попадали в "список 60-ти" автоматически.

Без голосования в кандидатском списке для СМИ оказались Марк Тихоненко ("Астана"), Артем Кузьмин ("Цмоки-Минск") и выступающий за БК "Нижний Новгород" латвиец Роландс Фрейманис. В команде главного тренера сборной серба Зорана Лукича прибалт сейчас единственный легионер.

Столкнулась Лига и с тем, что два игрока, попавшие в заветные тройки от клубов, в ходе голосования уже покинули свои команды по разным причинам. Это американцы Куинн Кук ("Локомотив-Кубань") и Дэвион Берри, выступавший за эстонский "Калев". Их автоматически заменили легионеры, занявшие четвертые места по числу голосов.

Лидерами по числу голосов в процентном отношении от числа респондентов, выбиравших игроков в том или ином клубе, стали: "Звезды России" - центровом пермской "Пармы" Артем Забелин (44,3%), "Звезды Мира" - американский атакующий защитник краснодарского "Локомотива-Кубани" Эрик Макколлум (64,2%).

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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В списке кандидатов в команду "Звезды России" - 26 игроков (по три от восьми наших клубов плюс уже упомянутые Тихоненко и Кузьмин). На место в составе сборной "Звезд Мира" претендуют 34 баскетболиста, причем более половины из них (18) - американцы. Остальные 16 кандидатов так распределились по странам: 3 - Беларусь, по 2 - Канада, Сербия и Хорватия, по 1 - Грузия, Дания, Казахстан, Латвия, Литва, Польша и Эстония.

Кандидаты в составы на "Матч Звезд"

ЦСКА - защитники Алексей Швед, Иван Ухов, форвард Джоэль Боломбой; з. Габриэль Иффе Лундберг (Дания), ф. Торнике Шенгелия (Грузия), Уилл Клайберн (США).

УНИКС (Казань) - з. Артем Комолов, ф. Андрей Воронцевич, Дмитрий Узинский; з. Айзея Кэнэн (США), ф. Марио Хезонья (Хорватия), Джон Браун (США).

"Автодор" (Саратов) - з. Виталиюс Пранаускис, Евгений Колесников, ф. Антон Квитковских; з. Филипп Скрабб (Канада), Кенни Чери (Канада), ф. Желько Шакич (Хорватия).

"Зенит" (Санкт-Петербург) - з. Дмитрий Кулагин, ф. Сергей Карасев, Андрей Зубков; Билли Бэрон (США), Джордан Лойд (США), ф. Джордан Мики (США).

"Парма" (Пермский край) - з. Евгений Воронов, ф. Николай Жмако, центровой Артем Забелин; з. Адас Юшкявичюс (Литва), Джеремайя Хилл (США), ц. Артем Параховский (Беларусь).

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - з. Владислав Емченко, ф. Станислав Ильницкий, Андрей Мартюк; з. Эрик Макколлум (США), ф. Джонатан Мотли (США), ц. Алан Уильямс (США).

БК "Нижний Новгород" - з. Иван Стребков, Максим Личутин, ф. Антон Астапкович; ф. Роландс Фрейманис (Латвия).

"Енисей" (Красноярск) - з. Тимофей Якушин, ф. Александр Гудумак, Владислав Трушкин; з. Бринтон Лемар (США), Каспер Уэйр (США), ф. Даррал Уиллис (США).

"Калев" (Таллин, Эстония) - з. Джекуан Льюис (США), Сайлас Мэлсон (США), ц. Рауно Нургер (Эстония).

"Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - ф. Марк Тихоненко; з. Джейлен Барфорд (США), Энтони Хики (США), Максим Марчук (Казахстан).

"Цмоки-Минск" (Минск, Беларусь) - ф. Артем Кузьмин; з. Владислав Близнюк (Беларусь), Джейсон Кларк (США), ф. Евгений Белянков (Беларусь).

"Зелена-Гура" (Польша) - з. Неманья Ненадич (Сербия), ф. Кшиштоф Сулима (Польша), ц. Драган Апич (Сербия).

Примечание: команды расположены в том порядке, в каком они сейчас находятся в турнирной таблице Лиги (ранжирование по проценту побед).

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