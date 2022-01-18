"Зенит" вышел с карантина и уверенно обыграл ЦСКА в Единой лиге

Баскетбольный питерский "Зенит" триумфально вышел из карантина. После 12 дней вынужденной паузы команда Хавьера Паскуаля в регулярном чемпионате Единой лиги уверенно обыграла на своем паркете московский ЦСКА - 81:68.

Предыдущая встреча команд в этом сезоне, состоявшаяся в рамках Евролиги, осталась за армейцами - 77:67. Собственно и сейчас москвичи считались явными фаворитами матча. 2022 год ЦСКА начал с трех побед: над "Автодором" (92:65) в Единой лиге, а также над греческим "Панатинаикосом" (98:74) и французским "Асвелом" (90:83) в Евролиге.

"Зенит" же успел сыграть в новом году лишь однажды, 4 января, уступив пермской "Парме" (67:77). Затем питерцы ушли на карантин из-за вспышки коронавируса.

- После стольких дней без игр мы возвращаемся, и очевидно, что у нас есть некоторые проблемы, связанные с коронавирусом и травмированными игроками, - констатировал наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль. - Но не может быть никаких оправданий.

Искать оправдания, в итоге, пришлось гостям. Человек, незнакомый с контекстом, так сразу и не определил бы, какая именно команда вышла с карантина. "Зенит" с первых минут задал приличный темп и старался его поддерживать на протяжении всей игры. Во многом это удавалось за счет умелой ротации, которую проводил Паскуаль, не давая своим подопечным, не успевшим набрать оптимальную форму, чересчур утомиться.

ЦСКА пытался взорваться по ходу матча, но один-единственный раз выйти вперед армейцы смогли только на восьмой минуте матча, а затем "Зенит" контролировал ход игры. В трех предыдущих матчах москвичи набирали не менее 90 очков, а сейчас не смогли добраться даже до 70. У гостей, как это уже не раз бывало в нынешнем сезоне, в решающий момент не оказалось лидера - такого, каким был в том же матче против "Асвела" Дэниел Хэккетт, набравший 27 очков. Плюс у москвичей совершенно не пошли броски с дальней дистанции. Гости реализовали всего 23 процента трехочковых (6 из 26). Для сравнения, у "Зенита" результативными оказались больше половины попыток из-за трехочковой дуги (11 из 20). Самым точным у хозяев был Билли Бэрон, реализовавший шесть из восьми "трех".

- Сегодня мы показали отличный матч, контролировали игру и в защите, и в нападении, - отметил главный тренер "Зенита". - Нам сегодня противостояла одна из лучших команд Европы, которая набрала ход. Нам удалось контролировать ход игры, а нехватку игроков нам удалось компенсировать за счет правильной ротации. Самое главное, что мы вышли на игру с сумасшедшим настроем, сильные духом.

Визави Паскуаля, наставник ЦСКА Димитрис Итудис, в свою очередь, посетовал на низкую реализацию трехочковых и большое количество потерь.

- В целом в трех четвертях, которые "Зенит" выиграл с суммарным счетом 60-47, мы совершили 17 потерь и бросили 4 из 22 трехочковых. Эти потери нас подкосили, мы теряли свои владения, да еще пара перехватов соперника привела к трехочковым попаданиям. Это будет для нас хорошим уроком. Будем работать над тем, чтобы играть лучше, и мы будем играть лучше, - заключил греческий рулевой армейцев.

Свой следующий матч ЦСКА проведет 24 января дома против эстонского "Калева", а "Зенит" отправится в гости к команде - открытию нынешнего сезона - саратовскому "Автодору", который занимает второе место в "регулярке" Единой лиги. Лидирует же казанский УНИКС.

Вот как на данный момент выглядит топ-8 чемпионата: УНИКС (Казань) - 9 побед - 2 поражения, "Автодор" (Саратов) - 8-2, ЦСКА (Москва) - 8-3, "Зенит" (Спб) - 8-3, "Парма" (Пермь) - 6-4, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 5-4, "Нижний Новгород" - 5-6, "Енисей" (Красноярск) - 4-7.