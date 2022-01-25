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25.01.2022 00:51
Рубрика: Спорт

В финале Кубка РФ по баскетболу сыграют команды из Ревды и Самары

Текст: Илья Трисвятский
По итогам двухматчевых противостояний полуфиналов определились участники решающих встреч розыгрыша Кубка страны среди мужских команд, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). Трофей оспорят "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда) и БК "Самара".
Фрагмент ответного матча "Самары" и "Руны". Фото: www.bcsamara.com Фрагмент ответного матча "Самары" и "Руны". Фото: www.bcsamara.com
Фрагмент ответного матча "Самары" и "Руны". Фото: www.bcsamara.com

Действующий обладатель приза из города Ревда Свердловской области в полуфинале играл с БК "Новосибирск". Первый матч состоялся еще в конце прошлого года в Сибири, "темповцы" взяли верх с разницей в 20 очков - 95:75. Но, несмотря на внушительное преимущество, повторная, домашняя встреча для баскетболистов Ревды прошла отнюдь не в спокойном и комфортном режиме. После первой четверти хозяева уступали 14:25, достигнутый в гостях перевес стремительно таял. Однако подопечные главного тренера Алексея Лобанова вовремя собрались и повернули ход игры в свою пользу. Хотя итоговый результат достаточно скромен - 81:79 в пользу команды "Темп-СУМЗ-УГМК".

У сибиряков шикарный матч выдал 19-летний разыгрывающий Андрей Топтунов. Он принес гостям 36 (!) очков.

Фото: vtb-league.com
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- Мы проиграли противостояние еще в первом матче. Тогда попали в очень большую "яму", провели много матчей на выезде, причем на дальнем - Иркутск, Владивосток, Барнаул, - констатировал главный тренер БК "Новосибирск" Михаил Терехов. - Ревда не так команда, с которой можно иметь большие шансы, когда уступил в первом матче с разницей в 20 очков. Правда, в гостях мы очень хорошо и бодро начали. Соперник, наверное, не ожидал такого. Но опять же, у нас короткая ротация состава. Мне очень хотелось, причем принципиально, выиграть этот матч. Неважно, с каким счетом, просто выиграть. Были очень близки к этому, но в концовке из-за усталости приняли несколько глупых решений, потеряли мячи. А в целом за свою команду мне вообще не стыдно.

Чемпион Суперлиги 1 "Самара" в полуфинале сразилась с лидером нынешнего турнира в этом дивизионе столичной "Руной". Москвичи в третьей декаде декабря дома взяли верх, но с минимальным перевесом - 80:79. На ответную игру на берегах Волги "Руна" вышла уже с чемпионом НБА в составе - центровым Тимофеем Мозговым, недавно подписавшем контракт с амбициозным клубом из первопрестольной. Но ни Мозгов, ни участник чемпионата мира-2019 в Китае защитник Андрей Сопин, ни их товарищи по команде не смогли сдержать натиска "Самары". Волжане победили 89:74, у них в составе высокой результативностью отличились Владимир Пичкуров (25 очков), Максим Дыбовский (18) и Александр Варнаков (17).

Фото: Алексей Иванов
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- Я все-таки еще добираю форму, нахожусь не в самой лучшей. Но это не имеет никакого значения: на площадке играют пять человек, и проигрывает вся команда вместе с тренером, - сказал после матча Тимофей Мозгов. - Мои впечатления от Суперлиги? Пока сложно что-то сказать. Баскетбол как баскетбол. Надо отыграть хотя бы полсезона здесь, чтобы понять - что да и как.

Главный тренер "Самары" Игорь Грачев так прокомментировал выход в финал: "Мы взяли верх за счет настроя. Ранее на командном собрании обсуждали, что нам нужно выигрывать в Кубке, чтобы реабилитироваться в сезоне, который пока не очень хорошо для нас складывается. В итоге мы были более сконцентрированы, активны и агрессивны в защите. В первую очередь, выиграли за счет большего желания".

Фото www.bcsamara.com

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