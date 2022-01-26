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26.01.2022 21:07
Рубрика: Спорт

Мужская сборная России по гандболу не сумела войти в сильнейшую восьмерку на ЧЕ

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Мужская сборная России завершила свое выступление на чемпионате Европы поражением с минимальной разницей в счете от Германии - 29:30 на площадке Дворца спорта в столице Словакии Братиславе. Наши гандболисты заняли в своей шестерке второго этапа предпоследнее, пятое место и не выполнили четко обозначенную перед началом соревнований спортивную задачу.
Александр Ермаков (№ 30) забросил немцам шесть мячей, чаще отличался только Сергей Марк Косоротов - восемь голов. Фото: Reuters Александр Ермаков (№ 30) забросил немцам шесть мячей, чаще отличался только Сергей Марк Косоротов - восемь голов. Фото: Reuters
Александр Ермаков (№ 30) забросил немцам шесть мячей, чаще отличался только Сергей Марк Косоротов - восемь голов. Фото: Reuters

"Бундестим" и россияне подошли к очной встрече уже без шансов на попадание в полуфинал. Но больше были мотивированы россияне. Победа или ничья позволяли финишировать в группе четвертыми, то есть седьмыми или восьмыми в итоговой классификации. А значит, задача, названная президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым, попасть в топовый октет была бы выполнена.

Фото: VLADIMIR SIMICEK / AFP
Сборная РФ по гандболу провела на ЧЕ похожие по драматизму концовки важных матчей

Немцы к середине первого тайма лидировали 10:6, затем наши гренадеры сумели забросить четыре мяча подряд, но к перерыву германская дружина вернула себе ранее добытое преимущество - 16:12.

Во втором тайме после броска Дмитрия Санталова россиянам наконец-то удалось выйти вперед - 26:25. Оставшиеся девять минут прошли зрелищно, в драматичной борьбе. И все-таки победный мяч за 11 секунд до истечения времени игры на счету "бундестим". Третий подряд матч с участием россиян исход противостояний определялся исключительно в концовках. Испании тоже уступили один мяч, не реализовав под занавес семиметровый, затем вырвать ничью с Польшей помог чудо-гол Сергея Марка Косоротова.

- Мы проделали хорошую работу, думаю, двигаемся в правильном направлении. Я доволен командой на этом турнире, верю в своих ребят, - приводит слова главного тренера нашей сборной серба с немецким паспортом Велимира Петковича пресс-служба ФГР.

На втором этапе турнира россияне дважды уступали с разницей в один мяч - Испании и Германии

После чудовищного 22-го места россиян на Евро-2020 и 14-й итоговой позиции на ЧМ-2021 (это уже при Петковиче) чисто по результату прогресс действительно есть. Еще более он заметен непосредственно по качеству игры, бойцовским качествам гандболистов, отсутствию боязни грандов.

Однако при всех заслугах и авторитете Петковича он все же не волшебник. Никуда не деться от того факта, что мужская сборная страны уже на протяжении многих лет является классическим середнячком мирового и европейского гандбола. Для быстрого подъема на иной уровень объективно предпосылок сейчас нет.

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