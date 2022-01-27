Даниил Медведев перевернул ход четвертьфинального матча Australian Open

В матче четвертого круга против Максима Кресси (США) Медведев неожиданно столкнулся с большими проблемами. Кресси, занимающий 70-е место в мировом рейтинге, сумел даже взять один сет у победителя US Open. По ходу встречи, длившейся 3,5 часа, россиянин периодически кричал, жаловался на невезение, на судей, но все же сумел победить - 6:2, 7:6, 6:7, 7:5.

Медведев всего во второй раз в карьере выиграл в поединке, в котором он уступал 0:2 по партиям

- Вообще я недоволен своим настроем. Мог не доводить дело до четвертой партии, реализовать несколько брейк-поинтов. Хорошо, что в пятом сете мне удалось взять чужую подачу и выиграть. Перед последним геймом в мыслях было только одно: "Теперь подай и иди в раздевалку", - признавался Даниил после матча с Максимом.

Соперник Медведева по четвертьфиналу был куда серьезнее, чем в предыдущей стадии. Оже-Альяссим - один из самых перспективных игроков года, девятый сеяный турнира. Что интересно - в двух последних матчах между Феликсом и Даниилом сильнее был россиянин, не отдавший канадцу ни одного сета, а на ATP Cup Медведев и вовсе выиграл 6:4, 6:0.

- Встречи в Нью-Йорке и на ATP Cup прошли так, что мне стало ясно: нужно что-то менять. Необходимо не только хорошо играть, но и бороться изо всех сил. Сейчас Медведев - почти лучший в мире. Если я хочу выйти в полуфинал, надо провести идеальный матч, - говорил Оже-Альяссим.

Медведев второй год подряд сыграет в полуфинале в Мельбурне.Соперником россиянина будет грек Стефанос Циципас. Фото: EPA

В первых двух сетах против канадца Медведев играл откровенно плохо: у него не получалось задавить соперника, в тай-брейке в первой партии совершил две двойные ошибки, отдал две свои подачи. Но начиная с третьей партии Даниил собрался. Возможно, ему помогла небольшая пауза из-за дождя в концовке третьего сета, после чего Медведев полностью перехватил инициативу на корте. Хотя в четвертой партии был эпизод, когда россиянин чуть не сорвался: после одного из розыгрышей он пожаловался судье на работу оператора-режиссера, обратив внимание, что на больших экранах на арене перед приемом ему показывают крупный план лица Оже-Альяссима. "Каким тупицей нужно быть, чтобы так делать? Идиот. Нужно совсем мозгов не иметь. Просто невероятно", - такой спич выдал Медведев рефери.

В упорной борьбе взяв четвертую партию, в самом начале пятого сета Даниил сделал брейк, после чего не отдал ни одной своей победы. Фантастическая победа, а вместе с ней и выход в следующий раунд.

Соперником Медведева по полуфиналу станет Стефанос Циципас. В четвертьфинале грек достаточно уверенно обыграл в трех сетах итальянца Янника Синнера - 6:3, 6:4, 6:2.

Всем известно, что отношения между Циципасом и Даниилом далеко не идеальные. Но, по словам грека, сейчас они с Медведевым ладят лучше, чем раньше. "С Медведевым у меня нормальные отношения. Они стали лучше после Кубка Лэйвера. Мы не разговаривали последние пару месяцев, но являемся соперниками на корте и боремся за одну и ту же мечту", - подчеркнул Циципас.

Во втором полуфинале мужского одиночного разряда испанец Рафаэль Надаль утром в пятницу по московскому времени встретится с представителем Италии Маттео Берреттини.