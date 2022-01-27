Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в партии 10-го тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

После матча за шахматную корону 2016 года, когда Карякин на равных бился с Карлсеном и уступил ему лишь на тай-брейке, в классических шахматах норвежец всегда был на ход впереди. С тех пор на счету Сергея только одна победа. Тогда он тоже играл белыми. Но повторить тот успех сейчас не удалось.

Карслена же вполне устраивал ничейный исход. Он по-прежнему лидирует в общем зачете с 7 очками. Местный фаворит Аниш Гири (6,5) упустил возможность догнать чемпиона, сыграв вничью с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой. На счету Карякин, который выигрывал турнир в Вейк-ан-Зее в 2009 году, - 5,5 очка.