Бабиков и Буртасова выиграли одиночную эстафету на ЧЕ по биатлону

В немецком Арбере завершился чемпионат Европы по биатлону. Сборная России в общекомандном зачете завершила турнир на втором месте, пропустив вперед лишь Норвегию.

Заключительный день ЧЕ-2022 дал российским болельщикам противоречивые эмоции. Сначала наша команда провалила смешанную эстафету, финишировав лишь пятой с пятиминутным отставанием от победивших норвежцев.

Зато дуэт Антона Бабикова и Евгении Буртасовой за явным преимуществом одержал победу в смешанной эстафете, опередив ставших вторыми французов на минуту. Оба являются запасными олимпийской сборной.

Буртасова поучаствовала в обеих золотых медалях сборной России. Ранее она выиграла индивидуальную гонку. Также у наших три "серебра" и одна "бронза". Впереди сборная Норвегии: у нее пять золотых медалей и бронзовая.