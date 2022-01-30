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30.01.2022 20:00
Рубрика: Спорт

Бабиков и Буртасова выиграли одиночную эстафету на ЧЕ по биатлону

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
В немецком Арбере завершился чемпионат Европы по биатлону. Сборная России в общекомандном зачете завершила турнир на втором месте, пропустив вперед лишь Норвегию.

Заключительный день ЧЕ-2022 дал российским болельщикам противоречивые эмоции. Сначала наша команда провалила смешанную эстафету, финишировав лишь пятой с пятиминутным отставанием от победивших норвежцев.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Зато дуэт Антона Бабикова и Евгении Буртасовой за явным преимуществом одержал победу в смешанной эстафете, опередив ставших вторыми французов на минуту. Оба являются запасными олимпийской сборной.

Буртасова поучаствовала в обеих золотых медалях сборной России. Ранее она выиграла индивидуальную гонку. Также у наших три "серебра" и одна "бронза". Впереди сборная Норвегии: у нее пять золотых медалей и бронзовая.

Спорт Биатлон