Магнус Карлсен выиграл шахматный супертурнир

Новости

За сутки 44 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:29
Гинцбург назвал сроки начала клинических испытаний вакцины для детей 6-11 лет 21:25
Спецназ в Поволжье получил крупнокалиберные снайперские винтовки АСВКМ 21:19
В Британии назвали два малоизвестных симптома "омикрона" 21:14
Постпред РФ ушел с заседания СБ ООН ради встречи с Гутерришем 20:49
В ПФР перечислили признаки телефонных мошенников, звонящих пенсионерам 20:46
Youtube разблокировал каналы "Русского радио" и группы "Земляне" 20:39
Постпред КНР при ООН раскритиковал США за нагнетание обстановки вокруг Украины 20:38
Проценко рассказал, как COVID-19 повлиял на медицину в России 20:15
Военные учения в Казахстане, Киргизии и Таджикистане пройдут под эгидой ОДКБ в 2022 году 20:01
Захарова: Слушая Вашингтон, Киев должен помнить о судьбе Ирака, Сирии и Ливии 19:52
ДНР: Киев готовит информационную провокацию против Донбасса 19:49
Джонсон извинился за вечеринки в резиденции премьер-министра во время карантина 19:20
Первенец белорусской АЭС заместил около 1,8 млрд куб. м природного газа 19:09
Володин: Идея о снижении нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований 18:31
Премьер-министр Канады заболел COVID-19 18:19
Герхард Шредер и его супруга заразились коронавирусом 18:14
Проценко подтвердил склонность к депрессии у переболевших ковидом 18:11
В Совфеде предложили упростить аренду банкоматов и торговых аппаратов 18:10
Актер Павел Прилучный потребовал от жителя Калининграда 4,5 млн рублей за избиение 18:07
Чешский эксперт Богбот призвал США и НАТО забыть об Украине ради сохранения мира 18:05
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала" 17:57
Путин поздравил председателя правления "Газпрома" Миллера с 60-летием 17:48
Лэмпард возглавил "Эвертон" 17:43
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве "Мисс Кузбасс" 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
Новый этап туристического кешбэка: как принять участие в программе и куда поехать
31.01.2022 21:22
Рубрика: Спорт

Магнус Карлсен выиграл шахматный супертурнир

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
В голландском местечке Вейк-ан-Зее завершился традиционный шахматный супертурнир с участием ведущих гроссмейстеров планеты.
Фото: OLAF KRAAK/ EPA-EFE Фото: OLAF KRAAK/ EPA-EFE
Фото: OLAF KRAAK/ EPA-EFE

Восьмой раз в своей карьере первым по итогам 13 туров стал действующий чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Чемпион мира набрал 9,5 балла, опередив ставшего вторым Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана на полтора балла. Лучший из россиян - Сергей Карякин финишировал только лишь на пятом месте.

В супертурнире принимали участие 14 гроссмейстеров, которые играли в однокруговом формате. При этом россиянин Даниил Дубов выбыл из борьбы досрочно после заражения коронавирусом. По регламенту его соперникам автоматически присуждались технические победы.

Впрочем, специалистов гораздо больше интересует, сумеет ли Карлсен стать первым в истории шахматистом, которому покорится рейтинговая отметка в 2900 пунктов.

Многие эксперты сомневаются, что в ближайшие годы это под силу, в том числе и Магнусу.

Однако сам Карлсен признался журналистам, что это единственное, что на сегодня его мотивирует в шахматах:

- Я добился всего, чего хотел. Знаете, матчи за мировую корону не приносят мне прежнего заряда. Однако кроме этого есть еще цель - я очень мотивирован, чтобы поднять свой рейтинг до 2900 пунктов. Знаю, что многие весьма скептически настроены по этому вопросу, но это не кажется невозможным, и я знаю, что должен быть на высоте каждый раз. Если я ставлю перед собой цель, то стараюсь добиваться результата. Главное не терять уверенности в себе и идти к задуманному.

Спорт Шахматы