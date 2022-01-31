Магнус Карлсен выиграл шахматный супертурнир

В голландском местечке Вейк-ан-Зее завершился традиционный шахматный супертурнир с участием ведущих гроссмейстеров планеты.

Восьмой раз в своей карьере первым по итогам 13 туров стал действующий чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен.

Чемпион мира набрал 9,5 балла, опередив ставшего вторым Шахрияра Мамедьярова из Азербайджана на полтора балла. Лучший из россиян - Сергей Карякин финишировал только лишь на пятом месте.

В супертурнире принимали участие 14 гроссмейстеров, которые играли в однокруговом формате. При этом россиянин Даниил Дубов выбыл из борьбы досрочно после заражения коронавирусом. По регламенту его соперникам автоматически присуждались технические победы.

Впрочем, специалистов гораздо больше интересует, сумеет ли Карлсен стать первым в истории шахматистом, которому покорится рейтинговая отметка в 2900 пунктов.

Многие эксперты сомневаются, что в ближайшие годы это под силу, в том числе и Магнусу.

Однако сам Карлсен признался журналистам, что это единственное, что на сегодня его мотивирует в шахматах:

- Я добился всего, чего хотел. Знаете, матчи за мировую корону не приносят мне прежнего заряда. Однако кроме этого есть еще цель - я очень мотивирован, чтобы поднять свой рейтинг до 2900 пунктов. Знаю, что многие весьма скептически настроены по этому вопросу, но это не кажется невозможным, и я знаю, что должен быть на высоте каждый раз. Если я ставлю перед собой цель, то стараюсь добиваться результата. Главное не терять уверенности в себе и идти к задуманному.