Кравцов: К 2024 году во всех образовательных организациях появятся спортивные клубы

В хакасском городе Боград спортзал средней школы открыт до позднего вечера. И это не просто школьный зал, а центр физкультуры и спорта для всех жителей района.

В военно-спортивном клубе "Боград" дети изучают армейский рукопашный бой. Выбор этого вида спорта одобрили большинство родителей. Фото: клуб рукопашного боя "Боград"

Здесь проводят занятия секции баскетбола, мини-футбола, волейбола, которые посещают без возрастных ограничений. В школе проходят республиканские соревнования.

Есть здесь и военно-спортивный клуб "Боград", в котором дети изучают армейский рукопашный бой. Особое внимание при отборе спортсменов уделяют подросткам из неполных семей. Руководит ими выпускник школы Иван Чанчиков, бронзовый призер чемпионата России по панкратиону.

Летом клуб проводит пешие походы с полной выкладкой. Ребята участвуют в марафоне единоборств, акции памяти ко Дню Победы. Каждый год проводят "Новогодний кросс" - утром 1 января независимо от погоды. В прошлом году воспитанник клуба Александр Каур стал чемпионом России.

"Наши выпускники с достоинством проходят службу в армии, учатся в военных вузах", - рассказывает Иван Чанчиков. При этом он несколько раз упоминал нацпроект "Образование", который позволил модернизировать спортзал в школе: "Современное оборудование, тренажеры становятся доступны и на уроках в сельских школах. Это здорово!"

Успешно идет нацпроект и в Туве даже в труднодоступных районах. "Для нас, жителей самого отдаленного района, такую поддержку переоценить трудно. В наших школах созданы все условия. Есть у нас футболисты, волейболисты и баскетболисты", - отмечает тренер школьного спортивного клуба Адыгжы Салчак из Монгун-Тайгинского района. Из-за своих непростых климатических условий он приравнен к районам Крайнего Севера.

Прямая речь

Сергей Кравцов, министр просвещения:

- Ключевое ядро в развитии детского спорта - это деятельность школьных спортивных клубов. К 2024 году мы должны завершить их создание во всех образовательных организациях. К настоящему моменту зарегистрировано более 21 тысячи спортивных клубов.