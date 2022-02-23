Объявлен состав сборной России на заключительные этапы Кубка мира

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объявила состав национальной команды на заключительные этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Эдуард Латыпов находится в хорошей форме и будет претендовать на самые высокие места в Контиолахти. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ближайший этап Кубка мира состоится в Контиолахти (Финляндия) и стартует 3 марта. В этот же день пройдут первые гонки на этапе Кубка IBU в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).

В Финляндию в составе мужской команды отправятся Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Антон Бабиков, Максим Цветков.

На восьмом этапе Кубка мира в финском Контиолахти спортсмены проведут шесть гонок

В состав женской команды вошли Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Наталья Гербулова, Виктория Сливко.

Честь России на Кубке IBU доверили защищать Евгении Буртасовой, Ларисе Куклиной, Анастасии Гореевой, Екатерине Носковой, Полине Плюсниной, Алине Кудисовой, Александру Поварницыну, Василию Томшину, Ильназу Мухамедзянову, Михаилу Первушину, Михаилу Бурундукову, Кириллу Бажину.

Понятное дело, что основное внимание болельщиков и специалистов будет приковано к Контиолахти.

В расписании восьмого этапа Кубка мира по биатлону присутствуют традиционные шесть гонок.

3 марта, в четверг, "стреляющие лыжники" проведут женскую эстафету, на следующий день в этом виде программы выступят мужчины. Пятого марта состоятся спринтерские гонки, а в воскресенье - пасьюты.

Кстати

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева не будут пропускать этап Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Об этом в интервью РИА Новости заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Этап Кубка мира в финском Лахти пройдет 26-27 февраля. Большунов завоевал три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине, а Непряева стала золотой медалисткой в эстафете.