Волейболисты "Зенита" потерпели пятое поражение подряд

В перенесенном матче 15-го тура регулярного сезона мужской Суперлиги питерский "Зенит" в Москве проиграл столичному "Динамо" - 1:3 (15:25, 20:25, 26:24, 14:25). Это уже пятое подряд поражение клуба с берегов Невы в официальных встречах - первенстве России и Лиге чемпионов. Подобное развитие событий приводит к тому, что перестановки на тренерском мостике становятся неизбежными. Вряд ли главный тренер финский специалист Туомас Саммелвуо продолжит работу с "Зенитом", но точно он по-прежнему остается рулевым нашей национальной сборной.

Нынешняя серия неудач "Зенита" началась 12 февраля, когда питерцы в пяти сетах уступили своим соседям из "Динамо" (Ленинградская обл.). Затем произошли три подряд домашних поражения опять же на тай-брейке - зенитовцы дважды не справились с немецким "Берлином" и проиграли новосибирскому "Локомотиву".

В Москву Саммелвуо не прилетел, его обязанности исполнял помощник главного тренера Андрей Толочко. Не сыграл в столице основной связующий гостей, серебряный призер Олимпиады в Токио Игорь Кобзарь. Зенитовцы вынуждены пока обходиться без словенского доигровщика Тине Урнаута и другого олимпийского медалиста диагонального нападающего Виктора Полетаева. В общем, все эти кадровые проблемы никак не делали питерцев фаворитами в матче с действующим чемпионом России.

Серия неудач "Зенита" началась с пятисетового проигрыша от "Динамо-ЛО"

У москвичей не получился только третий сет, а точнее, финальная его часть. Лидируя 19:14, "бело-голубые" растеряли это солидное по волейбольным меркам преимущество и отдали партию. Но с блеском исправились в четвертом сете, выиграв его с разгромным перевесом.

Выражаясь языком мастеров велотрека, у "Зенита" - сюрпляс. Команда остановилась и не совершает поступательного движения, ее срочно нужно встряхнуть. Это и стало причиной рассмотрения вопроса о расставании с Саммелвуо. Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) не склонны драматизировать ситуацию. Если клуб кадровое решение примет, то финн сможет полностью сосредоточиться на делах сборной страны в год домашнего чемпионата мира.