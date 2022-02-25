Овечкин приблизился к Ягру в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ до четырех шайб.

Минувшей ночью столичные хоккеисты гостили в Нью-Йорке, где встречались с "Рейнджерс". Хозяева победили со счетом 4:1.

В первом периоде в составе "рейнджеров" отличился Мика Зибанеджад.под занавес второй 20-минутки отличился Алекси Лафренье.

В заключительном периоде Крис Крайдер и Баркли Гудроу сделали счет 4:0. Но незадолго до окончания встречи Александр Овечкин сумел отыграть одну шайб с передачи Евгения Кузнецова.

Этот гол стал для Овечкина 762-м в карьере и теперь он отстает от идущего на третьем месте в списке лучших снайперов в истории лиги чеха Яромира Ягра всего на четыре шайбы.