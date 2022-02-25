"Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы

Московский "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы встретится со своим бывшим тренером Доменико Тедеско, который возглавляет немецкий "Лейпциг".

В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Россию на этой стадии представляет последний оставшийся в еврокубках клуб - "Спартак".

Соперниками красно-белых могли стать испанские "Барселона", "Севилья и "Бетис", обыгравший "Зенит", итальянская "Аталанта", немецкий "Лейпциг", который возглавляет экс-наставник москвичей Доменико Тедеско, шотландский "Рейнджерс", португальские "Порту" и "Брага".

По итогам жеребьевки "Спартаку" выпала встреча с "Лейпцигом" Тедеско - вариант далеко не самый лучший.

Первый матч пройдет 10 марта в Германии, спустя неделю состоится ответная встреча, место проведения которой определится позднее.

В остальных парах сыграют: