"Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы

Московский "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы встретится со своим бывшим тренером Доменико Тедеско, который возглавляет немецкий "Лейпциг".
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Россию на этой стадии представляет последний оставшийся в еврокубках клуб - "Спартак".
Соперниками красно-белых могли стать испанские "Барселона", "Севилья и "Бетис", обыгравший "Зенит", итальянская "Аталанта", немецкий "Лейпциг", который возглавляет экс-наставник москвичей Доменико Тедеско, шотландский "Рейнджерс", португальские "Порту" и "Брага".
По итогам жеребьевки "Спартаку" выпала встреча с "Лейпцигом" Тедеско - вариант далеко не самый лучший.
Первый матч пройдет 10 марта в Германии, спустя неделю состоится ответная встреча, место проведения которой определится позднее.
В остальных парах сыграют:
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция);
- "Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция);
- "Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия);
- "Севилья" (Испания) - "Вест Хэм Юнайтед" (Англия);
- "Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция);
- "Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия).