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Рубрика: Спорт

"Спартак" сыграет с "Лейпцигом" в 1/8 финала Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" в 1/8 финала Лиги Европы встретится со своим бывшим тренером Доменико Тедеско, который возглавляет немецкий "Лейпциг".
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Россию на этой стадии представляет последний оставшийся в еврокубках клуб - "Спартак".

Соперниками красно-белых могли стать испанские "Барселона", "Севилья и "Бетис", обыгравший "Зенит", итальянская "Аталанта", немецкий "Лейпциг", который возглавляет экс-наставник москвичей Доменико Тедеско, шотландский "Рейнджерс", португальские "Порту" и "Брага".

По итогам жеребьевки "Спартаку" выпала встреча с "Лейпцигом" Тедеско - вариант далеко не самый лучший.

Первый матч пройдет 10 марта в Германии, спустя неделю состоится ответная встреча, место проведения которой определится позднее.

В остальных парах сыграют:
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Брага" (Португалия) - "Монако" (Франция);
  • "Порту" (Португалия) - "Лион" (Франция);
  • "Аталанта" (Италия) - "Байер" (Германия);
  • "Севилья" (Испания) - "Вест Хэм Юнайтед" (Англия);
  • "Барселона" (Испания) - "Галатасарай" (Турция);
  • "Бетис" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия).
"Зенит" и "Спартак" потратили больше всех в зимнее межсезонье

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