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28.04.2021 13:18
Рубрика: Спорт

Карасев рассудит "Зенит" и "Локомотив" в 28-м туре РПЛ

Текст: Максим Домчев
РФС назвал арбитров на матчи 28-го тура РПЛ. Центральная игра "Зенит" - "Локомотив" досталась Сергею Карасеву.
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС Фото: Андрей Шрамко/ТАСС
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Лидирующий "Зенит" примет занимающий второе место "Локомотив". Питерцы уже 2 мая могут оформить чемпионский титул.

РФС отклонил апелляцию "Локомотива" на проведение игры на нейтральном поле

В нынешнем сезоне Карасев работал на 14-ти матчах РПЛ, в которых показал 68 желтых и шесть красных карточек, а также назначил восемь 11-метровых ударов.

Арбитром VAR в этой встрече будет Евгений Турбин.

Матч "Ротор" - "Ахмат" рассудит Станислав Васильев, "Рубин" - "Динамо" - Виталий Мешков, ЦСКА - "Уфа" - Василий Казарцев, "Краснодар" - "Сочи" - Иван Сиденков, "Химки" - "Урал" - Владимир Москалев, "Ростов" - "Тамбов" - Игорь Панин, а "Арсенал" - "Спартак" - Сергей Иванов.

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