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29.04.2021 18:49
Рубрика: Спорт

Омичи встретили "Авангард", выигравший Кубок Гагарина

Текст: Наталья Граф (Омск)
Сегодня вечером в Омск в полном составе вернулась хоккейная команда "Авангард", впервые в истории выигравшая Кубок Гагарина.

Болельщики начали собираться у аэропорта за два часа до прилета хоккеистов. Сошедших с трапа самолета победителей с заветным трофеем приветствовали как настоящих героев - с оркестром.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Как "Авангард" впервые в истории завоевал Кубок Гагарина

Чествование лучшей команды КХЛ началось у строящегося спортивного комплекса "Арена-Омск", куда приехали несколько тысяч омичей. Город ликует!

Эту победу жители Омской области ждали семнадцать лет. Последние годы для омских болельщиков выдались непростыми. Родной город обожает свою команду. Однако вот уже третий год подряд "Авангард" вынужден тренироваться и играть в подмосковной Балашихе. В 2018 году "Арена-Омск" дала трещину и хоккеисты остались безо льда. Комплекс пришлось полностью снести, а новый пока находится в стадии строительства.

Все это время омичи поддерживали команду как могли. Самые преданные болельщики ездили на матчи и тренировки в Балашиху и другие города. И вот свершилось! "Авангард" выиграл шестой матч финальной серии против ЦСКА со счетом 1:0. Тренер команды Боб Хартли от всей души поблагодарил фанатов и отметил их заслугу в победе "ястребов".

Долгожданная победа объединила весь город. Ночью, сразу после того, как прозвучала финальная сирена ,омичи высыпали на улицу. Пешеходы скандировали "Авангард-чемпион" и братались с водителями проезжающих мимо машин. Кто-то пускался в пляс, кто-то размахивал фирменными шарфами с "ястребами" и пел песни, кто-то открывал шампанское. Спортбары и кафе распахивали двери и включали музыку. На Любинском проспекте начались настоящие народные гуляния. На несколько часов фанаты полностью перекрыли улицу. Казалось, что в эту ночь не спал весь Омск.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Что происходило в чемпионской раздевалке "Авангарда"

Местные власти сообщили, что приняли решение назвать в честь "Авангарда" одну из омских улиц.

Омичи, в свою очередь, предлагают назвать в честь любимого "Авангарда" целую площадь - возле нового ледового дворца либо у СКК имени Блинова. И с нетерпением ждут, когда команда победителей вернется домой насовсем.

Губернатор Омской области Александр Бурков зачитал со сцены поздравительную телеграмму "Авангарду" от Владимира Путина.

- Отмечу, что в ближайшей перспективе будут созданы все необходимые условия для выступлений команды на домашней арене в Омске, - пообещал президент. Это станет не только отличным подарком для одного из замечательных сибирских городов, но, уверен, послужит расширению географии настоящих хоккейных столиц России. Желаю вам новых ярких свершений и успехов. Молодцы!

А хоккеисты в свою очередь пообещали горожанам, что следующий Кубок Гагарина они непременно завоюют уже в родном Омске.

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