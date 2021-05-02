Прохазка нокаутировал Рейеса в главном поединке турнира UFC

Чешский боец ММА Иржи Прохазка нокаутировал американца Доминика Рейеса в главном поединке турнира UFC Вегас 25.

В ночь на второе мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC, главным событием которого стал бой между экс-чемпионом организации Домиником Рейесом и бывшим обладателем пояса Rizin чехом Иржи Прохазкой в полутяжелом весе.

Рейес горел желанием реабилитироваться после поражений от Джона Джонса и Яна Блаховича, но фаворитом поединка считался Прохазка. Чех с первого раунда начал избиение соперника. Рейес пропускал большое количество ударов. Во втором раунде Прохазка нокаутировал соперника ударом локтя с разворота. Прохазка тут же вызвал на бой действующего чемпиона Блаховича, который этот вызов принял.

В другом поединке вечера встречались представитель Грузии Гига Чикадзе и американец Каб Суонсон. Этот бой оказался менее продолжительным. На исходе первой минуты американец пропустил удар ногой в печень и согнувшись от боли опустился на колени. Чикадзе принялся добивать соперника и рефери остановил поединок.