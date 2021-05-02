В честь победы "Зенита" на Ростральных колонах зажгли факелы

В Санкт-Петербурге в воскресенье на Ростральных колонах зажгли факелы. Это сделали сразу же по финальному свистку в матче, в котором "Зенит" с огромным счетом обыграл московскую команду "Локомотив" и досрочно стал чемпионом России.

Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы. Глава города поздравил футболистов, тренеров, болельщиков.

Он отметил, что "Зенит" завоевал восьмые по счету золотые медали. И это не просто очередной титул, клуб - сильнейший три года подряд. В истории страны подобных команд было три: команда лейтенантов - послевоенный ЦДКА, киевское "Динамо" конца 60-х годов и московский "Спартак". Теперь к ним присоединился и "Зенит".

Справка "РГ"

Ростральные колонны - знаменитые архитектурные сооружения Петербурга. Расположены в центре города, на Стрелке Васильевского острова. В XIX веке выполняли функцию фонарей порта. В настоящее время факелы на них зажигаются только в честь особо торжественных случаев.