"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ

Три из четырех лидеров ФНЛ не сумели с первого раза пройти лицензирование для участия в чемпионате РПЛ.

5 мая состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза. После изучения материалов было отказано в предоставлении лицензии для выступления в РПЛ в следующем сезоне уже обеспечившим себе повышение в классе самарским "Крыльям Советов", а также "Оренбургу" и владикавказской "Алании".

Также пока не получили лицензию московское "Торпедо" и "Нефтехимик" из Нижнекамска.

С первого раза получил лицензию занимающий третье место в ФНЛ "Нижний Новгород", а также представляющие высший дивизион в нынешнем сезоне тульский "Арсенал", волгоградский "Ротор" и "Уфа".

У клубов есть срок на исправление недочетов до 12 мая, когда комиссия по лицензированию соберется снова. Если лицензию на право выступать в РПЛ получить не удастся, то клуб не получит повышения в классе.