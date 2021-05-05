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05.05.2021 21:29
Рубрика: Спорт

"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ

Текст: Максим Домчев

Три из четырех лидеров ФНЛ не сумели с первого раза пройти лицензирование для участия в чемпионате РПЛ.

Фото: <a href="http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18826" rel="nofollow" target="_blank">ФК "Крылья Советов"</a>
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5 мая состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза. После изучения материалов было отказано в предоставлении лицензии для выступления в РПЛ в следующем сезоне уже обеспечившим себе повышение в классе самарским "Крыльям Советов", а также "Оренбургу" и владикавказской "Алании".

Также пока не получили лицензию московское "Торпедо" и "Нефтехимик" из Нижнекамска.

С первого раза получил лицензию занимающий третье место в ФНЛ "Нижний Новгород", а также представляющие высший дивизион в нынешнем сезоне тульский "Арсенал", волгоградский "Ротор" и "Уфа".

У клубов есть срок на исправление недочетов до 12 мая, когда комиссия по лицензированию соберется снова. Если лицензию на право выступать в РПЛ получить не удастся, то клуб не получит повышения в классе.

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