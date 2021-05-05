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05.05.2021 21:14
Рубрика: Спорт

Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде

Текст: Максим Домчев

Стали известны стадионы, на которых сборная России по футболу проведет в сентябре два домашних матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
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Как сообщает РФС, 12 сентября матч против главного конкурента по группе H - команды Хорватии - состоится в Москве. Команда Станислава Черчесова примет финалиста ЧМ-2018 на стадионе "Лужники".

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Эта встреча пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Оба поединка начнутся в 21:45 по московскому времени.

После трех туров сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе, уступая по дополнительным показателям хорватской команде. Обидчики россиян словаки набрали 5 очков, команда Кипра - 4, у Словении - 3, а у Мальты - всего одно очко.

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