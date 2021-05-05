Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде

Стали известны стадионы, на которых сборная России по футболу проведет в сентябре два домашних матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает РФС, 12 сентября матч против главного конкурента по группе H - команды Хорватии - состоится в Москве. Команда Станислава Черчесова примет финалиста ЧМ-2018 на стадионе "Лужники".

7 сентября сборная России встретится с командой Мальты. Эта встреча пройдет на стадионе "Волгоград Арена". Оба поединка начнутся в 21:45 по московскому времени.

После трех туров сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе, уступая по дополнительным показателям хорватской команде. Обидчики россиян словаки набрали 5 очков, команда Кипра - 4, у Словении - 3, а у Мальты - всего одно очко.