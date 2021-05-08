"Барселона" сыграла вничью с мадридским "Атлетико" в чемпионате Испании

"Барселона" и "Атлетико" не забили мячей в центральном матче 35-го тура чемпионата Испании.

Обе команды участвуют в "золотой" гонке. В случае победы лидирующий "Атлетико" мог упрочить свой отрыв от конкурентов. "Барселона", взяв три очка, сама вышла бы на первое место. В итоге матч получился не очень зрелищным. Одним из самых запоминающихся событий стало столкновение хавбека "Барсы" Серджи Бускетса и защитника мадридцев Стефана Савича, после которого уже в первом тайме испанец был заменен.

Каталонцы могли вырвать победу в концовке: на 85-й минуте Усман Дембеле бил головой из убойной позиции, но мяч пролетел выше перекладины.

По итогам ничьей "Атлетико" набрал 77 очков. У "Барсы" - 75 баллов. Обе команды теперь может обойти "Реал" (74), если в воскресенье, 9 мая, обыграет "Севилью".