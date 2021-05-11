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11.05.2021 22:13
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" досрочно выиграл чемпионат Англии

Текст: Максим Домчев
Фото: Reuters/Jason Cairnduff Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Фото: Reuters/Jason Cairnduff

"Манчестер Сити" в седьмой раз завоевал титул чемпиона Англии по футболу. Это стало известно после того, как ближайший преследователь "горожан" "Манчестер Юнайтед" в матче 36-го тура дома проиграл "Лестеру" и лишился шансов на титул.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, благодаря чему "Манчестер Сити" стал недосягаем для преследователей.

На счету "горожан" 80 очков в 35 матчах, у занимающего вторую строчку "Манчестер Юнайтед" осталось 70 очков. "Лестер" благодаря успеху опередил "Челси" в борьбе за третье место.

Для "Манчестер Сити" нынешний титул стал седьмым в истории. При этом три из них команда завоевала под руководством Хосепа Гвардиолы.

29 мая "Манчестер Сити" может стать обладателем еще одного трофея, если в финале Лиги чемпионов переиграет "Челси".

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