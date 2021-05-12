Организаторы ЧМ-2021 по хоккею представили медали турнира

Представлены медали чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Латвии. Дизайн наград был разработан совместно с Латвийским монетным двором всего за несколько недель.

Вес каждой из наград - более 400 грамм, а размер в диаметре - 10 сантиметров.

По словам представителей монетного двора Латвии, в создании наград был использован официальный логотип турнира - хоккеист.

"Мы хотели использовать сильный и четкий символ хоккея в дизайне медали, и мы очень довольны результатом. Мы также не забыли о национальном символе Латвии, принимающей страны, и он будет представлен в виде лент", - сказал глава оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис.

Чемпионат мира в Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.