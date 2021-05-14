Новости

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая 02:24
Япония введет режим усиленных сантираных мер еще в пяти префектурах 02:12
В ХАМАС заявили о запуске 50 ракет в направлении израильских городов 01:59
Байден: В США не сразу ощутят эффект от возобновления работы трубопровода 01:28
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии 01:16
ВВС Израиля ударили по оружейным складам ХАМАС 00:58
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии 00:48
Гол Головина помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции 00:30
В Colonial Pipeline заявили о восстановлении поставок топлива 00:25
Байден пообещал помощь другим странам в борьбе с пандемией COVID-19 00:22
Ученые выявили особенности симптомов COVID-19 у детей 00:06
Из-за атаки на Colonial Pipeline в США бензин подорожал до 7-летнего максимума 13.05.2021
Конаныхина стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки 13.05.2021
Медведев: Обвинение Медведчука обострит политическое слабоумие в Киеве 13.05.2021
Песков объяснил ежедневное появление Путина по ТВ 13.05.2021
Пентагон предупредили о возможной расправе над его афганскими партнерами 13.05.2021
ЦАХАЛ: Ракеты по Израилю выпущены из Ливана 13.05.2021
Билл Гейтс признался, что "жил в браке без любви" 13.05.2021
Кузнецов и Шлейхер выиграли "серебро" чемпионата Европы в прыжках в воду 13.05.2021
Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО 13.05.2021
В Москве найдено оружие Второй мировой 13.05.2021
Бастрыкин проконтролирует проверку по невыплатам денег врачам в Северной Осетии 13.05.2021
Песков указал на позитивный сигнал в словах Байдена о киберпреступности 13.05.2021
Под Липецком мужчину избили в присутствии полицейского 13.05.2021
Греция собирается принимать вакцинированных "Спутником V" туристов 13.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
С 15 мая поменяются правила использования WhatsApp
14.05.2021 01:16
Рубрика: Спорт

Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии

Текст: Максим Домчев
"Боруссия" из Дортмунда стала обладателем Кубка Германии по футболу, разгромив в финале "Лейпциг" - 4:1.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В финальном матче Кубка Германии встретились клубы, не слишком успешно выступающие в чемпионате. "Лейпциг" долгое время шел рядом с "Баварией", но затем растерял много очков и из борьбы за титул выбыл. Дортмундцы и вовсе могут не попасть в Лигу чемпионов.

Фото: AFP/PETER POWELL
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Настрой "Боруссии" оказался более решительным. Уже на пятой минуте встречи Джейдон Санчо красивым ударом в дальний угол открыл счет. Во второй половине тайма Эрлинг Холанд заставил "Лейпциг" снова начинать с цента. А в самом конце первого тайма Санчо оформил дубль, отправив соперника в нокдаун.

В перерыве тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман, после сезона уходящий в "Баварию", сумел вдохновить команду. Номинальные хозяева встречи создали несколько опасных моментов и смогли размочить счет после удара Дани Ольмо. Но "Боруссия" сумела выстоять, и в конце встречи Холанд снял все вопросы о победителе - 4:1.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты