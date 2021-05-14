Дортмундская "Боруссия" разгромила "Лейпциг" в финале Кубка Германии

"Боруссия" из Дортмунда стала обладателем Кубка Германии по футболу, разгромив в финале "Лейпциг" - 4:1.

В финальном матче Кубка Германии встретились клубы, не слишком успешно выступающие в чемпионате. "Лейпциг" долгое время шел рядом с "Баварией", но затем растерял много очков и из борьбы за титул выбыл. Дортмундцы и вовсе могут не попасть в Лигу чемпионов.

Настрой "Боруссии" оказался более решительным. Уже на пятой минуте встречи Джейдон Санчо красивым ударом в дальний угол открыл счет. Во второй половине тайма Эрлинг Холанд заставил "Лейпциг" снова начинать с цента. А в самом конце первого тайма Санчо оформил дубль, отправив соперника в нокдаун.

В перерыве тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман, после сезона уходящий в "Баварию", сумел вдохновить команду. Номинальные хозяева встречи создали несколько опасных моментов и смогли размочить счет после удара Дани Ольмо. Но "Боруссия" сумела выстоять, и в конце встречи Холанд снял все вопросы о победителе - 4:1.