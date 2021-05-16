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16.05.2021 20:04
Рубрика: Спорт

В РПЛ объяснили почему не перенесли остальные матчи 30-го тура

Текст: Максим Домчев

В Российской премьер-лиге рассказали о переносе матча последнего тура "Уфа" - "Арсенал".

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Решение о переносе принималось перед началом в встречи. Главной причиной стало опасение за состояние здоровья участников из-за жары.

При этом никаких оснований для переноса остальных встреч не было, заявил глава пресс-службы РПЛ Дмитрий Зеленов.

По регламенту матчи заключительного тура должны были начаться в одно время, тем более что матчи "Рубин" - "Ротор" и "Уфа" - "Арсенал" имели решающее значение в борьбе за выживание.

Волгоградский клуб упустил победу, а "Уфа", которая играла позже и уже знала этот результат, переиграла "Арсенал" - 2:1.

По итогам сезона "Ротор" и "Тамбов" покинули РПЛ.

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