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17.05.2021 00:16
Рубрика: Спорт

Гол и передача Головина принесли "Монако" победу

Текст: Максим Домчев
"Монако" одержал победу над "Ренном" в чемпионате Франции со счетом 2:1. Решающий гол на счету полузащитника сборной России Александра Головина.
Фото: AFP/Valery HACHE Фото: AFP/Valery HACHE
Фото: AFP/Valery HACHE

В чемпионате Франции сыграны матчи предпоследнего, 37-го тура. "Монако" на своем стадионе принимал "Ренн". В стартовом составе монегасков вышел российский полузащитник Александр Головина, ставший героем встречи.

Фото: REUTERS/Tim Keeton
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На 16-й минуте именно игрок сборной России отдал передачу на нападающего Виссама Бен-Йеддера, который ворвался в штрафную и неотразимо пробил. Спустя 13 минут настала пора отличиться самого Головина.

Россиянин решился на дальний удар и мяч, рикошетом от ноги одного из защитников, полетел в противоположный от голкипера угол.

После перерыва намного активнее заиграл "Ренн". На 68-й минуте Бенжамен Буриго пробил по воротам, и мяч от головы игрока "Монако" отлетел в сетку. В концовке гости остались вдесятером после грубого подката со стороны Дамьена Да Силвы. Арбитр удалил игрока "Ренна".

После 37 туров у "Монако" 77 очков. На очко меньше у "Лиона". В чемпионате лидирует "Лилль", потерявший очки в домашнем матче против "Сент-Этьенна" - 0:0. Всего на очко отстает ПСЖ.

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