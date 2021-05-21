Михаил Григоренко: Не сразу понял, что забил

Как оцените качество льда?

Михаил Григоренко: Достойное качество льда, никаких вопросов нет, все устраивает.

Что скажете об атмосфере? Прочувствовали уже, что приехали на чемпионат мира?

Михаил Григоренко: На самом деле атмосфера хорошая была. Почувствовалось, что чемпионат мира, игра с накалом, хорошая была.

Опишите свою победную шайбу. Как все произошло?

Михаил Григоренко: Все удачно сложилось. Чехи побежали меняться, Влад Гавриков не стал перебирать шайбу, кинул ее вперед. Побежал, бросал в дальний угол. Удачно попал, даже не понял сначала, что забил. Услышал звук штанги, думал, шайба улетела на трибуны. Потом ребята подъехали поздравлять. Здорово, что забил в нужный момент. Очень важно, что выиграли в основное время. Заслужили победу.

Многие говорят, что сборная России приехала не в лучшем, экспериментальном составе. А вы, что думаете по этому поводу? Приехали за золотом или чувствуете, что не являетесь сильнейшей командой на турнире?

Михаил Григоренко: Я думаю, что многие ребята в первый раз приехали, все хотят доказать, что готовы играть за сборную. Чемпионат мира проходит раз в год. Все мечтают попасть на этот турнир, играть за свою национальную команду. Все равно приехали все сильнейшие, кто мог, кто освободился из НХЛ. У нас хорошая команда. Каждому игроку есть, что доказывать.

Победа над чехами в самом дебюте турнира добавила вам уверенности в себе?

Михаил Григоренко: Все ребята и так в себе уверены. У нашей сборной всегда одна задача. Приятно, что выиграли у чехов, сильная команда.