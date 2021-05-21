Михаил Григоренко: Не сразу понял, что забил

Новости

Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских телеканалов 21:08
10 военнослужащих вылечили от коронавируса за последние сутки 20:58
Суд в Саранске отказался отпустить Алексея Меркушкина из-под стражи 20:17
Зарема Салихова объявила о выходе из совета директоров "Спартака" 20:15
Трансляции марафона "Новое Знание" собрали 12 миллионов просмотров 19:54
Минтруд России назвал инициативу Романа Романенко заслуживающей внимания 19:52
Ростовский водоканал, где погибли рабочие, проверит Роструд 19:40
В Москве стартовал Большой пикник Российского движения школьников 19:38
Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в золото 19:17
Путин поручил правительству упростить процесс получения госуслуг 19:16
В Москве пройдет Всероссийский фестиваль "Большая перемена" 19:14
Николич продлил контракт с "Локомотивом" на три года 18:57
В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 12 июля 18:56
Собянин: 60 процентов москвичей хотят и дальше жить в столице 18:50
Мосгорсуд подтвердил взыскание с Михаила Абызова 32,5 млрд рублей 18:48
Автодор: Большая часть трассы Казань - Екатеринбург будет бесплатной 18:38
Названа цена продления скоростной трассы от Казани до Екатеринбурга 18:36
В Мордовии возбудили дело о передаче банку госимущества на 119 млн рублей 18:26
Принц Гарри признался в злоупотреблении алкоголем после смерти матери 18:23
Орша выбрана культурной столицей Беларуси в 2022 году 18:20
В 109 гражданских вузах России открыты военные учебные центры 18:18
Валерий Фальков рассказал о своем отношении к ЕГЭ 18:07
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1,4 млн москвичей 18:04
Шойгу: Полтора десятка вооружений сняты с производства после апробации в Сирии 18:01
Павел Дуров удалил аккаунт на Facebook 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
21.05.2021 19:52
Рубрика: Спорт

Михаил Григоренко: Не сразу понял, что забил

Текст: Илья Соболев
Автор победной шайбы в матче сборных России и Чехии (4:3) на ЧМ-2021 Михаил Григоренко поделился впечатлениями после игры.

Как оцените качество льда?

Михаил Григоренко: Достойное качество льда, никаких вопросов нет, все устраивает.

Что скажете об атмосфере? Прочувствовали уже, что приехали на чемпионат мира?

Михаил Григоренко: На самом деле атмосфера хорошая была. Почувствовалось, что чемпионат мира, игра с накалом, хорошая была.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Валерий Брагин: Отрезками очень неплохо играли, но делаем скидку на первый матч

Опишите свою победную шайбу. Как все произошло?

Михаил Григоренко: Все удачно сложилось. Чехи побежали меняться, Влад Гавриков не стал перебирать шайбу, кинул ее вперед. Побежал, бросал в дальний угол. Удачно попал, даже не понял сначала, что забил. Услышал звук штанги, думал, шайба улетела на трибуны. Потом ребята подъехали поздравлять. Здорово, что забил в нужный момент. Очень важно, что выиграли в основное время. Заслужили победу.

Многие говорят, что сборная России приехала не в лучшем, экспериментальном составе. А вы, что думаете по этому поводу? Приехали за золотом или чувствуете, что не являетесь сильнейшей командой на турнире?

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Россия - Чехия - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею

Михаил Григоренко: Я думаю, что многие ребята в первый раз приехали, все хотят доказать, что готовы играть за сборную. Чемпионат мира проходит раз в год. Все мечтают попасть на этот турнир, играть за свою национальную команду. Все равно приехали все сильнейшие, кто мог, кто освободился из НХЛ. У нас хорошая команда. Каждому игроку есть, что доказывать.

Победа над чехами в самом дебюте турнира добавила вам уверенности в себе?

Михаил Григоренко: Все ребята и так в себе уверены. У нашей сборной всегда одна задача. Приятно, что выиграли у чехов, сильная команда.

Чемпионат мира по хоккею 2021 Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021