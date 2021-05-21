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Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею Россия - Чехия

Текст: Елена Казьмина

В пятницу в Риге начинается чемпионат мира по хоккею. Российская сборная, которая попала в группу "А", проведет свой первый матч против Чехии. Встреча пройдет в "Олимпийском спортивном центре".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Перед мировым первенством подопечные Валерия Брагина провели три официальных матча в рамках Чешских игр. Выступление сборной, надо признать, скорее разочаровало - она потерпела два поражения в трех играх. Одним из соперников Россиян была как раз команда Чехии. "Красная машина" уступила с разгромным счетом - 0:4.

На чемпионате мира с оборонительной линией у команды Брагина не должно быть проблем. Так, в составе нашей сборной - Иван Проворов, который был признан лучшим защитником "Филадельфии" в прошлом сезоне.

Да и выводы по прошлой неудачной с игре чехами наверняка сделаны. Сегодня скорее стоит ожидать более закрытого поединка. Как правило, команды стараются действовать осторожно на старте таких крупных турниров.

Напомним, что в плей-офф ЧМ выйдут сразу четыре команды из каждой группы. Учитывая такой формат, попадание в четвертьфинал не станет для российской сборной проблемой.

Матч Россия - Чехия начнется в 16:15 по московскому времени. Присоединяйтесь к нашей онлайн-трансляции!

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