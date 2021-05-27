"Реал" объявил об уходе Зидана с поста главного тренера

Мадридский "Реал" объявил о том, что главный тренер команды Зинедин Зидан покидает свой пост.

Информация об уходе специалиста появилась в четверг на официальном сайте клуба. Сообщается, что наставник сам принял решение уйти - несмотря на действующий еще сезон контракт.

"Настало время с уважением отнестись к выбору тренера и поблагодарить Зидана за профессионализм, преданность клубу и страсть, которые он вкладывал в работу", - говорится в сообщении клуба.

Под руководством француза мадридцы трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды завоевали титул чемпиона Испании. В нынешнем сезоне команда оступилась в полуфинале ЛЧ, а в чемпионате Испании стала лишь второй.

Ожидается, что новым наставником "Реала" станет покинувший "Интер" Антонио Конте.