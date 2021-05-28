УЕФА отменяет преимущество гостевого гола в еврокубках

Комитет УЕФА по клубным соревнованиям принял решение отменить правило гостевого гола в еврокубках.

Эта идея обсуждалась уже несколько лет, и теперь, как сообщил в Twitter журналист Мартин Циглер, комитет УЕФА принял решение отменить правило, дающее преимущество командам, забившим больше в гостях при равном счете по сумме двух игр.

Как сообщается, заседание состоялось в Порту накануне финала Лиги чемпионов. Идея отмены гостевого гола вызвала поддержку со стороны клубов, которые ранее добивались того, чтобы голы, забитые на чужом поле, не считались в дополнительное время в случае ничейного исхода по сумме двух матчей.

Однако было принято решение о полной отмене этого правила. Теперь для вступления в силу необходимо одобрение со стороны Исполкома УЕФА.