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29.05.2021 15:13
Рубрика: Спорт

Казахстанские хоккеисты со счетом 11:3 разгромили итальянцев на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Хоккеисты сборной Казахстана одержали крупную победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Встреча группы B завершилась со счетом 11:3.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Первый период не сулил казахстанцам легкой прогулки. Они забросили всего одну шайбу. Второй период также прошел в упорной борьбе и перед последним перерывом счет был 3:1. Зато в заключительном отрезке игры команды забросили десять шайб, в том числе восемь в ворота итальянцев.

Сборная Казахстана набрала 10 очков и с командой Финляндии делит лидерство в группе В.

В группе А сборная Чехии разгромила команду Великобритании - 6:1. Чешская команда набрала 8 очков и потеснила сборную Дании с четвертого места.

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