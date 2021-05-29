Казахстанские хоккеисты со счетом 11:3 разгромили итальянцев на ЧМ

Хоккеисты сборной Казахстана одержали крупную победу над командой Италии в матче группового этапа чемпионата мира в Риге. Встреча группы B завершилась со счетом 11:3.

Первый период не сулил казахстанцам легкой прогулки. Они забросили всего одну шайбу. Второй период также прошел в упорной борьбе и перед последним перерывом счет был 3:1. Зато в заключительном отрезке игры команды забросили десять шайб, в том числе восемь в ворота итальянцев.

Сборная Казахстана набрала 10 очков и с командой Финляндии делит лидерство в группе В.

В группе А сборная Чехии разгромила команду Великобритании - 6:1. Чешская команда набрала 8 очков и потеснила сборную Дании с четвертого места.