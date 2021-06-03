Петербург признали беговой столицей России

Санкт-Петербург занял первое место в ТОП-10 беговых городов 2021 года по итогам V Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ", прошедшего 30 мая с синхронным стартом в 84 регионах страны.

Об этом сообщили организаторы мероприятия на своей странице в соцсети. По их данным, суммарно участники полумарафона в Санкт-Петербурге преодолели дистанцию 122 701 километра.

Также в Северной столице установили новый рекорд "ЗаБега" по числу участников - 15 тысяч. В самом первом старте в 2017 году, напомнили организаторы, в Петербурге приняли участие 5 тысяч бегунов, а в этом году столько же участников бежали самую длинную дистанцию - 21,1 километра.

В тройке лидеров полумарафона за Санкт-Петербургом с небольшим отрывом следуют Нижний Новгород и Магадан. Баллы городов рассчитывались по трем показателям: средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников.