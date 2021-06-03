"Спартак" оштрафован за издевательский пост в адрес ЦСКА

Московский "Спартак" решением Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) наказан за сообщение в Twitter в адрес ЦСКА после победы в дерби.

По итогам заседания Комитета по этике РФС было принято решение оштрафовать футбольный клуб "Спартак" на 60 тысяч рублей. Также клубу сделано замечание за допущенные нарушения регламента РФС по этике.

В матче 27-го тура РПЛ 25 апреля "Спартак" переиграл ЦСКА со счетом 1:0. После этой встречи в Twitter красно-белых появилось сообщение: "Привет, конюшня. Ну как твои дела?".

В армейском клубе на подобное отреагировали крайне негативно и пожаловались в РФС.

В "Спартаке" уже заявили, что уважают решение Комитета по этике РФС и выразили сожаление, что возникло недопонимание из-за этого сообщения.