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03.06.2021 15:44
Рубрика: Спорт

"Спартак" оштрафован за издевательский пост в адрес ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Московский "Спартак" решением Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) наказан за сообщение в Twitter в адрес ЦСКА после победы в дерби.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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По итогам заседания Комитета по этике РФС было принято решение оштрафовать футбольный клуб "Спартак" на 60 тысяч рублей. Также клубу сделано замечание за допущенные нарушения регламента РФС по этике.

В матче 27-го тура РПЛ 25 апреля "Спартак" переиграл ЦСКА со счетом 1:0. После этой встречи в Twitter красно-белых появилось сообщение: "Привет, конюшня. Ну как твои дела?".

В армейском клубе на подобное отреагировали крайне негативно и пожаловались в РФС.

В "Спартаке" уже заявили, что уважают решение Комитета по этике РФС и выразили сожаление, что возникло недопонимание из-за этого сообщения.

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