ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа

Баскетболисты ЦСКА выиграли всухую финальную серию Единой лиги ВТБ у казанского УНИКСа, завоевав чемпионский титул.

После двух матчей в Казани, которые завершились более чем убедительными победами столичного клуба, серия до трех побед перебралась в Москву. И слабо верилось, что УНИКСу удастся сократить отставание.

Как и в двух предыдущих матчах, ЦСКА постепенно наращивал свое преимущество. В первой четверти они превзошли соперника на пять очков, а на большой перерыв ушли уже с преимуществом в 12.

Начало третьей четверти возродило интригу - рывок гостей 9:0, но развить успех ЦСКА не дал. Москвичи контролировали ход поединка и, даже проиграв вторую половину, выиграли матч 91:89, а с ним и серию.

Самым результативным стал игрок УНИКСа Джон Браун, на счету которого 25 очков.

Для ЦСКА этот титул чемпиона стал девятым подряд.