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Рубрика: Спорт

Без "Шлема" никак

Павлюченкова будет биться за титул на "Ролан Гаррос"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 128(8479)
Максимум, куда удавалось пройти Анастасии Павлюченковой на "Больших шлемах", это четвертьфинал. Но на этом "Ролан Гаррос" россиянка, которая скоро отпразднует 30-летие, впервые в карьере стала финалисткой мэйджора.
Для Анастасии Павлюченковой финал "Большого шлема" - уже сбывшаяся мечта. Но точно не предел мечтаний. Фото: gettyimages Для Анастасии Павлюченковой финал "Большого шлема" - уже сбывшаяся мечта. Но точно не предел мечтаний. Фото: gettyimages
Для Анастасии Павлюченковой финал "Большого шлема" - уже сбывшаяся мечта. Но точно не предел мечтаний. Фото: gettyimages

В полуфинальном матче главного грунтового турнира сезона Павлюченкова в двух сетах обыграла Тамару Зиданшек из Словении со счетом 7:5, 6:3.

Фото: Gettyimages
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- У меня был план, я знала, что форхенд Тамары очень опасен, и старалась его избегать. Сложно было постоянно играть под бэкхенд, поэтому приходилось концентрироваться, но я довольна тем, как следовала своей тактике, - сказала Павлюченкова сразу после полуфинала в эфире Eurosport. - В какой-то момент моя игра стала слишком пассивной, поэтому я завела себя, начала действовать агрессивнее и бить мощнее. Это был важный момент. И вот я в финале. Это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Под конец турнира все устали, но я думаю, что справлюсь с этим.

По ходу "Ролан Гаррос", помимо Зиданшек, Павлюченкова обыграла американку Кристину Макхэйл, представительницу Австралии Айлу Томлянович, белорусок Арину Соболенко и Викторию Азаренко, а также Елену Рыбакину из Казахстана. За титул чемпионки "Ролан Гаррос" Анастасия поборется либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с гречанкой Марией Саккари.

Показательно, что за полуфинальной победой Павлюченковой наблюдала экс первая ракетка мира Мария Шарапова. Она выложила в своем "Твиттере" кадр с трансляции, сопроводив его тремя эмодзи с сердечками. Напомним, что именно Шарапова была последней российской теннисисткой, игравшей в финале "Большого шлема". Это было на Australian Open в 2015 году. Тогда Мария потерпела поражение от американки Серены Уильямс (3:6, 6:7 (5:7). Утверждение также справедливо, если брать статистику только по "Ролан Гаррос". В парижском финале 2014 года Шарапова обыграла румынку Симону Халеп (6:4, 6:7 (5:7), 6:4).

7 лет назад свой второй титул на "Ролан Гаррос" взяла экс первая ракетка мира Мария Шарапова

Между тем вчера в Париже состоялся финал в смешанном разряде. Елена Веснина и Аслан Карацев не смогли взять титул в миксте. В финале они уступили американо-британскому дуэту Дезире Кравчик и Джо Солсбери (6:2, 4:6, 5:10), хотя имели шансы завершить матч в свою пользу.

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