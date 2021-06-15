Участникам ОИ-2020 грозит депортация за нарушение антикоронавирусных правил

Нарушение мер безопасности и антикоронавирусных правил могут привести к депортации участников Олимпиады в Токио, а также представителей делегаций и иностранных СМИ. Это следует из обновленной инструкции поведения, сообщает РИА Новости.

За различные нарушения возможны несколько видов наказания, которые будут зависеть от серьезности проступка. За мелкое нарушение можно отделаться либо предупреждением, либо временным отзывом аккредитации и денежным штрафом. Более серьезное нарушение может повлечь постоянный отзыв аккредитации, дисквалификацию, исключение из Игр и депортацию.

Авторы правил уточнили, что к нарушениям относятся несоблюдение масочного режима, отказ от сдачи теста на коронавирус, посещение мест, не внесенных в число разрешенных, и так далее.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.