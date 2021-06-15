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15.06.2021 16:02
Рубрика: В мире

Участникам ОИ-2020 грозит депортация за нарушение антикоронавирусных правил

Текст: Максим Домчев

Нарушение мер безопасности и антикоронавирусных правил могут привести к депортации участников Олимпиады в Токио, а также представителей делегаций и иностранных СМИ. Это следует из обновленной инструкции поведения, сообщает РИА Новости.

Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
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За различные нарушения возможны несколько видов наказания, которые будут зависеть от серьезности проступка. За мелкое нарушение можно отделаться либо предупреждением, либо временным отзывом аккредитации и денежным штрафом. Более серьезное нарушение может повлечь постоянный отзыв аккредитации, дисквалификацию, исключение из Игр и депортацию.

Авторы правил уточнили, что к нарушениям относятся несоблюдение масочного режима, отказ от сдачи теста на коронавирус, посещение мест, не внесенных в число разрешенных, и так далее.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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